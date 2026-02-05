България

Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор

В заседанието участваха 12 конституционни съдии

5 февруари 2026, 15:32
Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор
Източник: БТА

Н а свое заседание днес Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на състав на Апелативния съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт.

Въпросната алинея гласи, че "при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите".

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

В заседанието участваха 12 конституционни съдии. Определението бе прието с 9 гласа "за" и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.

КС конституира като заинтересувани институции по делото: Народното събрание, президента, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като в 30-дневен срок от уведомяването могат да представят писмено становище по предмета на делото.

Освен това КС отправя покана да предложат становище в същия срок до: Съюза на юристите в България, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите в България и Българския институт за правни инициативи.

Покана от КС за писмено правно мнение е отправена и до: член-кор. проф. д.н. Борис Велчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, доц. д-р Екатерина Салкова, доц. д-р Зорница Йорданова, доц. д-р Христо Христев и гл. ас. д-р Дилян Начев, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като в 30-дневен срок от уведомяването могат да дадат писмено правно мнение по предмета на делото.

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

Препис от определението е изпратен и на вносителя на искането, Апелативния съд – Варна, който в 30-дневен срок може да представи допълнителни съображения.

Източник: Constcourt.bg    
Конституционен съд Закон за съдебната власт Главен прокурор
