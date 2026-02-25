Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив

Д ве коли се удариха челно на малкото кръгово преди Дунав мост при Русе, предава NOVA . Двама души са пострадали. Все още не е ясно какво е тяхното състояние. От МВР съобщиха, че две линейки са изпратени на мястото на инцидента. Прави се и оглед на местопроизшествието.

Пътят е затворен, организирани са обходни маршрути, като автомобилите се пренасочват от полицията.

Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста.