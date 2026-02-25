Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Д ве коли се удариха челно на малкото кръгово преди Дунав мост при Русе, предава NOVA. Двама души са пострадали. Все още не е ясно какво е тяхното състояние. От МВР съобщиха, че две линейки са изпратени на мястото на инцидента. Прави се и оглед на местопроизшествието.
Катастрофа по средата на Дунав мост блокира движението за час
Пътят е затворен, организирани са обходни маршрути, като автомобилите се пренасочват от полицията.
Две тежки катастрофи в Русе, има пострадали (СНИМКИ)
Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста.