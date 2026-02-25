България

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста

25 февруари 2026, 10:10
Д ве коли се удариха челно на малкото кръгово преди Дунав мост при Русе, предава NOVA. Двама души са пострадали. Все още не е ясно какво е тяхното състояние. От МВР съобщиха, че две линейки са изпратени на мястото на инцидента. Прави се и оглед на местопроизшествието.

Пътят е затворен, организирани са обходни маршрути, като автомобилите се пренасочват от полицията.

Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста.

Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Българският роман
Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Директорът на Лувъра подаде оставка
Директорът на Лувъра подаде оставка

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер

България Преди 5 минути

Тази сутрин двамата са провели среща

<p>Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев</p>

България Преди 15 минути

Това каза в началото на заседанието на Кабинета служебният премиер Андрей Гюров.

Джейми Лий Къртис

Свят Преди 50 минути

„Станахме малко семейство, в къща с пръстен под в Лоръл Каньон, и това беше първият ми опит с домашния живот, майчинството и партньорството“, разкрива Джейми Лий Къртис

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

България Преди 54 минути

Той положи клетва на мястото на Хасан Адемов, който стана служебен министър

Беленски бразай - снимката е създадена с помощта на изкуствения интелект Gemini

Любопитно Преди 1 час

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Свят Преди 1 час

Катрин е осиновена от Мартин Шорт и покойната му съпруга Нанси Долман, с която бяха семейство в продължение на 30 години

<p>Историческо спасяване: Диви мечета&nbsp;кацнаха в България от&nbsp;Аржентина</p>

Свят Преди 1 час

Две мечки от бившия зоопарк в Лухан летят за първи път със самолет до Парк за мечки "Белица", съобщават от официалната страница на парка

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Свят Преди 1 час

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Свят Преди 2 часа

Всички посетители без виза трябва да купят онлайн разрешително на цена 16 британски лири, за да бъдат допуснати на територията на Обединеното кралство

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Свят Преди 2 часа

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 2 часа

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Полицията приключи обиска в&nbsp;дома на брата на крал Чарлз&nbsp;- какво разкриват документите?</p>

Свят Преди 3 часа

Разследването е свързано с отношенията на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн, като той отрича да е извършил нередности

<p>ЦРУ търси информатори в Иран</p>

Свят Преди 3 часа

Посланията идват в момент на нарастващо напрежение и възможни военни действия

<p>Кралят на Норвегия Харалд е хоспитализиран</p>

Свят Преди 3 часа

Норвежкият крал е в добро състояние, личният му лекар пътува до Тенерифе

<p>МС&nbsp;заседава за удължителния закон на бюджета</p>

България Преди 3 часа

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски

<p>Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в ИК</p>

България Преди 3 часа

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените

