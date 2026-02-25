„Не съм бременна, в менопауза съм“: Хайди Клум и истината за женското тяло след 50

Н а 52 години Хайди Клум за пореден път показа колко е важно да се споделят личните преживявания. Германският супермодел, свикнала да живее под светлините на прожекторите, реагира категорично на слуховете за евентуална бременност: „Не съм бременна. Просто съм малко по-дебела сега. Менопаузата е“, заяви тя.

В новия документален сериал „На и извън модния подиум“, Клум размишлява открито за това как тялото ѝ се е променило през последните няколко години. Коментарът ѝ дойде след спекулации в социалните мрежи, предизвикани от неин тоалет на филмовия фестивал във Венеция през август 2025 г.

Вместо да крие промените, Хайди Клум говори за метаболизма, разпределението на мазнините и начина, по който жените възприемат тялото си в този период. Тя даде глас на реалност, която милиони жени преживяват в мълчание: тялото се променя и това не винаги е въпрос на липса на дисциплина.

Какво казват експертите за теглото в менопаузата?

Диетологът Салена Сайнц обяснява, че менопаузата не е просто „напълняване“, а момент на метаболитно препрограмиране. Спадът в нивата на естроген насърчава натрупването на висцерални мазнини (особено около корема) и намалява инсулиновата чувствителност.

Основни фактори за промяната:

Загуба на мускулна маса : След 40-45-годишна възраст, без активна стимулация, мускулите намаляват. Това води до по-нисък базов метаболизъм – тялото изгаря по-малко калории дори в покой.

: След 40-45-годишна възраст, без активна стимулация, мускулите намаляват. Това води до по-нисък базов метаболизъм – тялото изгаря по-малко калории дори в покой. Хормонален глад : Промените влияят на хормоните лептин и грелин, които регулират ситостта. Често се появява силно желание за бързи въглехидрати.

: Промените влияят на хормоните лептин и грелин, които регулират ситостта. Често се появява силно желание за бързи въглехидрати. Стрес и сън: Повишеният кортизол (поради липса на сън или интензивно ежедневие) директно подпомага натрупването на коремни мазнини.

Какво е „нормално“ наддаване?

Статистиката сочи, че много жени качват между 2 и 5 килограма по време на прехода към менопауза. Експертите обаче съветват да не се фокусираме върху цифрата на кантара, а върху здравето на тъканите. По-важни показатели са:

Обиколката на талията (препоръчително под 88 см).

Процентът на мускулна маса.

Нивата на енергия и метаболитните кръвни изследвания.

Стратегия за хранене и живот

Вместо изтощителни диети, специалистите препоръчват адаптация:

Приоритет на протеините: Между 1,2 и 1,5 г на кг тегло (яйца, риба, бобови, тофу), за да се запази мускулатурата.

Полезни мазнини: Зехтин екстра върджин, ядки и мазна риба за хормонален баланс.

Сложни въглехидрати: Зеленчуци, коренплодни и цели плодове вместо рафинирано брашно.

Стратегическо движение: Силови тренировки 2-3 пъти седмично и умерено кардио.

Грижа за червата: Фибри и ферментирали храни за контрол на възпалителните процеси.

Често това, което наричаме „менопаузално тегло“, всъщност е резултат от натрупан стрес и лош сън. Затова грижата за нервната система е толкова важна, колкото и изборът на храна.