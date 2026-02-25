Любопитно

„Не съм бременна, в менопауза съм“: Хайди Клум и истината за женското тяло след 50

Вместо да крие промените, Хайди Клум говори за метаболизма, разпределението на мазнините и начина, по който жените възприемат тялото си в този период

25 февруари 2026, 10:27
„Не съм бременна, в менопауза съм“: Хайди Клум и истината за женското тяло след 50
Източник: Getty Images

Н а 52 години Хайди Клум за пореден път показа колко е важно да се споделят личните преживявания. Германският супермодел, свикнала да живее под светлините на прожекторите, реагира категорично на слуховете за евентуална бременност: „Не съм бременна. Просто съм малко по-дебела сега. Менопаузата е“, заяви тя.

В новия документален сериал „На и извън модния подиум“, Клум размишлява открито за това как тялото ѝ се е променило през последните няколко години. Коментарът ѝ дойде след спекулации в социалните мрежи, предизвикани от неин тоалет на филмовия фестивал във Венеция през август 2025 г.

Embed from Getty Images

Вместо да крие промените, Хайди Клум говори за метаболизма, разпределението на мазнините и начина, по който жените възприемат тялото си в този период. Тя даде глас на реалност, която милиони жени преживяват в мълчание: тялото се променя и това не винаги е въпрос на липса на дисциплина.

  • Какво казват експертите за теглото в менопаузата?

Диетологът Салена Сайнц обяснява, че менопаузата не е просто „напълняване“, а момент на метаболитно препрограмиране. Спадът в нивата на естроген насърчава натрупването на висцерални мазнини (особено около корема) и намалява инсулиновата чувствителност.

Основни фактори за промяната:

  • Загуба на мускулна маса: След 40-45-годишна възраст, без активна стимулация, мускулите намаляват. Това води до по-нисък базов метаболизъм – тялото изгаря по-малко калории дори в покой.
  • Хормонален глад: Промените влияят на хормоните лептин и грелин, които регулират ситостта. Често се появява силно желание за бързи въглехидрати.
  • Стрес и сън: Повишеният кортизол (поради липса на сън или интензивно ежедневие) директно подпомага натрупването на коремни мазнини.

Embed from Getty Images

Какво е „нормално“ наддаване?

Статистиката сочи, че много жени качват между 2 и 5 килограма по време на прехода към менопауза. Експертите обаче съветват да не се фокусираме върху цифрата на кантара, а върху здравето на тъканите. По-важни показатели са:

  • Обиколката на талията (препоръчително под 88 см).
  • Процентът на мускулна маса.
  • Нивата на енергия и метаболитните кръвни изследвания.
  • Стратегия за хранене и живот

Embed from Getty Images

Вместо изтощителни диети, специалистите препоръчват адаптация:

  • Приоритет на протеините: Между 1,2 и 1,5 г на кг тегло (яйца, риба, бобови, тофу), за да се запази мускулатурата.
  • Полезни мазнини: Зехтин екстра върджин, ядки и мазна риба за хормонален баланс.
  • Сложни въглехидрати: Зеленчуци, коренплодни и цели плодове вместо рафинирано брашно.
  • Стратегическо движение: Силови тренировки 2-3 пъти седмично и умерено кардио.
  • Грижа за червата: Фибри и ферментирали храни за контрол на възпалителните процеси.

Често това, което наричаме „менопаузално тегло“, всъщност е резултат от натрупан стрес и лош сън. Затова грижата за нервната система е толкова важна, колкото и изборът на храна.

Източник: www.hola.com    
Хайди Клум Менопауза Напълняване в менопауза Промени в тялото Здраве на жените Хормонални промени Диета и хранене Физическа активност Метаболизъм Стрес и сън
Последвайте ни

По темата

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

„Не съм бременна, в менопауза съм“: Хайди Клум и истината за женското тяло след 50

„Не съм бременна, в менопауза съм“: Хайди Клум и истината за женското тяло след 50

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 11 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 15 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 13 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер

България Преди 6 минути

Тази сутрин двамата са провели среща

<p>Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев</p>

Гюров: Задействана е операция по сплашване на Емил Дечев, служебното правителство няма да се огъне

България Преди 16 минути

Това каза в началото на заседанието на Кабинета служебният премиер Андрей Гюров.

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Свят Преди 51 минути

Апългейт разкри през август 2021 г., че е диагностицирана с множествена склероза

Джейми Лий Къртис

Джейми Лий Кърстис скърби за „първата си любов“ Робърт Карадайн

Свят Преди 51 минути

„Станахме малко семейство, в къща с пръстен под в Лоръл Каньон, и това беше първият ми опит с домашния живот, майчинството и партньорството“, разкрива Джейми Лий Къртис

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

България Преди 55 минути

Той положи клетва на мястото на Хасан Адемов, който стана служебен министър

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“

Беленски бразай - снимката е създадена с помощта на изкуствения интелект Gemini

Между маската и мистиката: традицията на кукерите

Любопитно Преди 1 час

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Свят Преди 1 час

Катрин е осиновена от Мартин Шорт и покойната му съпруга Нанси Долман, с която бяха семейство в продължение на 30 години

<p>Историческо спасяване: Диви мечета&nbsp;кацнаха в България от&nbsp;Аржентина</p>

Мечетата Гордо и Флоренция пристигат в България от Аржентина

Свят Преди 1 час

Две мечки от бившия зоопарк в Лухан летят за първи път със самолет до Парк за мечки "Белица", съобщават от официалната страница на парка

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Свят Преди 1 час

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента

<p>Секунда невнимание на мокрия път: Баща катастрофира с двете си деца</p>

Секунда невнимание на мокрия път: Баща катастрофира с двете си деца след рисковано изпреварване край Бургас

България Преди 1 час

Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Свят Преди 2 часа

Всички посетители без виза трябва да купят онлайн разрешително на цена 16 британски лири, за да бъдат допуснати на територията на Обединеното кралство

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Бившият норвежки премиер Турбьорн Ягланд е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн

Свят Преди 2 часа

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 2 часа

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Огненото обръщение на Тръмп &quot;За състоянието на Съюза&quot; (ОБЗОР)</p>

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Свят Преди 2 часа

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение "За състоянието на Съюза" в историята

<p>Полицията приключи обиска в&nbsp;дома на брата на крал Чарлз&nbsp;- какво разкриват документите?</p>

Полицията приключи обиска на бившия дом на брата на крал Чарлз

Свят Преди 3 часа

Разследването е свързано с отношенията на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн, като той отрича да е извършил нередности

Всичко от днес

От мрежата

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg
1

Битка с брашно на карнавал в Гърция

sinoptik.bg

Истинската сила започва сега: Защо 35 са новите 25

Edna.bg

25 февруари – Денят на розовата фланелка

Edna.bg

Арда привлече талант от школата на Галатасарай

Gong.bg

Разкриха подробности за изходящ трансфер на Лудогорец

Gong.bg

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер

Nova.bg

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора си

Nova.bg