MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

ИТ гигантът е последният производител, който не предлага лаптоп със сензорен екран. Това може да се промени още тази година и ще отвори нови възможности за екосистемата на Apple, която отдавна иска да обедини платформи на устройствата си си в една

25 февруари 2026, 10:54
Източник: Apple

В продължение на години Apple се съпротивлява на идеята да добавя сензорни екрани към своите Mac лаптопи, настоявайки, че хардуерът на Mac е най-подходящ за традиционни неща като тракпадове и клавиатури. Но изглежда, че Apple най-накрая ще се "предаде".

Според източници на Bloomberg, Apple се готви да представи нови лаптопи MacBook Pro с сензорен екран по-късно през 2026 г., оборудвани с OLED дисплеи, интерфейс Dynamic Island, заимстван от iPhone, и промени в интерфейса за macOS, предназначени да са подходящи както тъчскрийн, така и за традиционно управление. Това представлява една от най-значимите промени в стратегията на Apple за лаптопи от години.

Стив Джобс е известен с факта, че отхвърли идеята за лаптоп със сензорен екран като „ергономично ужасен“, твърдейки, че вертикалните сензорни интерфейси водят до умора от типа „ръката на горилата“. Неговият наследник на поста, Тим Кук, дълго време спазваше това желание на Джобс.

В момента Apple е последният голям играч на пазара на лаптопи без предложение с тъчскрийн. Конкуренти като Microsoft, Dell, HP и Lenovo интегрират такива дисплеи във водещите си линии от повече от десетилетие, превръщайки функцията в индустриален стандарт. Но с очакванията на потребителите, оформени от десетилетия употреба на сензорни екрани на смартфони и таблети, Apple изглежда е готова да ги приеме на лаптопите си по начин, който някога изрично отхвърляше. 

Новите MacBook Pro, очаквани както в 14-инчова, така и в 16-инчова конфигурация, няма да се откажат от познатата клавиатура и тракпад. Вместо това операционната система ще се адаптира динамично: когато докоснем екрана, менютата и контролите ще се уголемят и ще бъдат оптимизирани за взаимодействие с пръсти, а когато използваме тракпад или мишка, интерфейсът ще се върне към традиционното си представяне в macOS. Функции като бързо превъртане, мащабиране с pinch-to-zoom и контекстуални сензорни менюта също ще са част от това ново хибридно потребителско изживяване.

Този ход може също да отразява дългосрочната цел на Apple да обедини своите софтуерни платформи. В момента Apple поддържа отделни операционни системи: macOS за Mac, iOS за iPhone и iPadOS за iPad, всяка от които е съобразена със своята категория устройства. Но добавянето на оптимизирани за докосване функции на macOS и елементи на споделен интерфейс като Dynamic Island предполага, че Apple може би се приближава до свят, в който тези системи споделят не само код, но и потребителско изживяване, което е почти еднакво, независимо от хардуера.

Слуховете намекват, че софтуерните екипи на Apple тихо са обединявали дизайнерските парадигми през последните няколко години, като са внесли повече жестове, подобни на тези на iPad, и динамични елементи на потребителския интерфейс в macOS. Една от най-впечатляващите визуални промени ще бъде добавянето на Dynamic Island, представен за първи път на iPhone.

Този по-малък интерфейсен елемент ще показва индикатори за състояние, таймери, известия и интерактивна информация, смесвайки системни и известия за приложения по по-динамичен начин от статичното меню. Включването му подчертава как Apple внася елементи от дизайнерския език на iOS в macOS, правейки Mac да се усеща по-сплотен с останалата част от продуктовата екосистема на Apple.

Истинското сливане на macOS, iOS и iPadOS в единна операционна система – такава, която се мащабира плавно от iPhone до Mac, отдавна е тема на спекулации сред анализатори и ентусиасти на Apple. Предстоящият MacBook Pro с тъчскрийн може да бъде първата голяма хардуерна стъпка към тази визия, позволявайки на Apple да предложи последователно изживяване на всички устройства, без да жертва мощността и производителността, които потребителите на Mac очакват. 

Интеграцията на Apple Silicon (чиповете от серия M) в повечето от тези устройства вече осигури споделения „мозък“. Ако един Mac изглежда като iPad и реагира като iPad, необходимостта от три отделни операционни системи намалява. Вероятно сме свидетели на началото на сливане, при което macOS, iOS и iPadOS се развиват в единен интерфейс, който адаптира своето „усещане“ въз основа на устройството, което държите, но поддържа унифицирано ядро ​​от приложения и логика.

Тази промяна не е без рискове. Основното предизвикателство пред Apple ще бъде да се избегне „безпорядъкът“, който е характерен за много 2-в-1 устройства с Windows. За да успеят, те трябва да преработят елементите на macOS, без да отчуждават „професионалните“ потребители, които разчитат на прецизността на тракпада и клавиатурата. Както винаги, Apple не е коментирала темата. Компанията традиционно не обръща внимание на никакви слухове и спекулации и оставя единствено нейните нови устройства да "говорят".

Редактор: Мартин Дешев
Apple процесор технологии чип хардуер MacBook Pro iPad Pro лаптоп таблет
