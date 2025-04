В памет на папа Франциск: метростанция в Буенос Айрес ще бъде преименувана

П равителството на аржентинската столица Буенос Айрес внесе в местния съвет предложение за преименуване на метростанция на името на покойния папа Франциск, съобщи ръководителят на градската управа Хорхе Макри в социалната платформа "Екс".

"Изпратих в законодателния орган законопроект за преименуване на метростанцията от линия Д от "Катедрала" на "Катедрала - папа Франциск", написа той в социалната мрежа "Екс".

Според Макри по този начин властите искат да отдадат почит на "първия папа от Аржентина, както и на жител на града, който, оставайки почти незабелязан, живееше скромно сред нас".

