Тези три зодии могат да ви вбесят за секунди

Т е не правят компромиси, реагират остро на критика и често предизвикват смесени или крайни емоции – от възхищение до раздразнение. Представителите на тези знаци са силни характери, които отстояват позицията си без колебание, дори това да означава да влязат в конфликт. Те умеят да впечатляват с харизма, но и да поставят бариери, които трудно се преминават. Според класация на Collective World, именно тези три зодии са най-предизвикателни за общуване.

Вижте в ГАЛЕРИЯТА кои са те и какви са техните най-характерни черти.