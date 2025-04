Мъж, осъден на смърт: Вярвам в принципа "око за око"

М ъж, осъден на смърт в Алабама, иска екзекуцията му да се състои тази седмица, като заяви, че вярва в принципа "око за око", съобщи Асошиейтед прес.

"Причината, поради която се отказах от обжалването, е, че съм виновен за убийство", заяви Джеймс Осгуд в телефонно интервю от затвора пред Асошиейтед прес. "Твърдо вярвам в, както казах в съда, око за око, зъб за зъб. Отнех живот, така че моят е загубен. Не вярвам в ползата да седя тук и да губя времето на всички и парите на всички".

James Osgood, 55, is scheduled to receive a lethal injection Thursday at a prison in south Alabama. https://t.co/gp82XWJyPP

55-годишният Осгуд трябва да получи смъртоносна инжекция в четвъртък в затвора в Южна Алабама. Той е един от малкото затворници, осъдени на смърт в САЩ, които са се отказали от съдебна битка за предотвратяване изпълнението на наказанието. Той също така заяви, че не желае противниците на смъртното наказание да протестират, използвайки неговото име.

“The reason I dropped my appeals is I am guilty of murder,” James Osgood told The Associated Press in an telephone interview from prison. https://t.co/CIFx3Go7Ff