Времето през уикенда: Горещо с опасност за пожари

Кратко захлаждане се очаква в началото на седмицата

15 август 2025, 09:39
СДВР обясни възможната причина за пътния инцидент в столицата

АТВ-ужасът в Слънчев бряг: Пострадали са в критично състояние

Тежък инцидент на релсите връща кошмара от Хитрино

Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в

Разбиха наркомафия в Пловдив

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

С иноптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев очерта прогнозата за следващите дни в ефира на „Твоят ден“. По думите му почивните дни ще са предимно слънчеви, но с високи температури, силен вятър в Източна България и опасност от пожари, пише NOVA.

Събота и неделя – горещо, с изолирани превалявания

„В Северна България е слънчево, а по-значителна облачност има в Южна България. Температурите са от 14 градуса в Смолян и Банско до 26 градуса в югоизточните райони и 27 градуса по крайбрежието“, уточни Стоев.

За днес и утре се очакват максимални температури между 31 и 36 градуса, като в югоизточната част на страната ще бъде ветровито. „Имаме издадени предупреждения от първа степен за силен вятър в източните и североизточните райони. Това ще бъде проблем заради високата пожарна опасност“, предупреди синоптикът.

В неделя по-значителна облачност ще има в западните райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. „Остава горещо – температурите ще достигат около 35 градуса“, добави той.

Началото на следващата седмица – кратка промяна

Според Стоев в понеделник и вторник в Западна и Централна България ще премине атмосферно смущение. „Ще има краткотрайни валежи, а в отделни райони – и гръмотевични бури. Те ще са временно интензивни, с количества между 5 и 15 литра на квадратен метър, локално и повече“, каза той.

„В периода сряда – петък отново над Балканите ще се пренесат топли въздушни маси. Около 20–23 август очакваме температури, достигащи и надвишаващи 35 градуса“, прогнозира Стоев. По думите му по-сериозно понижение на температурите и повече валежи се очакват едва в последните дни на август.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК

 

Източник: NOVA    
Прогноза за времето Захлаждане Високи температури Пожарна опасност Силен вятър Валежи Гръмотевични бури Синоптик Лято Август
Пострадалите при катастрофата между автобус и лека кола в София са настанени във ВМА

Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Когато ChatGPT се обърка: 60-годишен мъж в болница след опасен съвет

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

5 думи, които кучетата обичат да чуват най-много

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Преди 17 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Преди 12 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Преди 11 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Преди 14 часа

Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

България Преди 12 минути

Шофьорът, врязал се смъртоносно в автобус на градския транспорт в София през нощта, е с едва 2 седмици стаж зад волана и 6 фиша; основната версия за катастрофата е превишена скорост, един загинал и шестима ранени

Южна Корея възстановява мирно споразумение с КНДР

Свят Преди 39 минути

Южна Корея ще възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата с Северна Корея

Ким Чен-ун: Съюзът между Северна Корея и Русия е безпрецедентен

Свят Преди 3 часа

На церемонията по повод годишнината в Пхенян са присъствали редица руски гости

Зрелищна операция по преместване на 973-тонна църква в Швеция

Свят Преди 3 часа

Това ще бъде символичен етап от цялото разместване в града с цел разширяване на неговата мина

САЩ разпространи график на срещата на Тръмп с Путин

Свят Преди 3 часа

Срещата на върха ще започне в 11 ч. местно време

Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

България Преди 3 часа

Ще бъдат закрити спирките на ул. "Витоша“, спирка с код 0937 „Кметство Железница“, както и 0936 „Кметство Железница“

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Технологии Преди 3 часа

Двамата бизнес партньори се превърнаха в най-големите си критици

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Свят Преди 4 часа

Днес всички погледи са устремени към отдалечената Аляска

Успение на Пресвета Богородица

Голяма Богородица – денят на закрилата и чудото

България Преди 4 часа

Хиляди българи празнуват имен ден днес

Камъни за милиони: Най-емблематичните годежни пръстени в Холивуд

Любопитно Преди 4 часа

От Джорджина Родригес до Хейли Бийбър и Карди Би - вижте пръстените на звездите

Паметникът на цар Самуил в София

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Кой ще наследи Анна Уинтур във Vogue?

Любопитно Преди 4 часа

Всичко за дъщерята на известна актриса, която се очертава като основен кандидат за поста

<p>Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък</p>

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Свят Преди 11 часа

Гамбия има един от най-високите проценти на генитално осакатяване в света

Израел с план за цивилно управление в Газа

Свят Преди 11 часа

Мирна администрация, която няма да включва израелци

Русия забрани „Репортери без граници“

Свят Преди 12 часа

Определянето като „нежелана“ криминализира организацията и излага нейните служители на риск от преследване

