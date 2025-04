Кои световни лидери се очаква да присъстват на погребението на папа Франциск?

С писъкът с известни личности и световни лидери, които ще присъстват на погребението на папа Франциск, засега е кратък, но се очаква да нарасне, докато се появяват повече подробности около церемонията, пише Newsweek .

BREAKING: US President Donald Trump and his wife, First Lady Melania Trump, will be attending Pope Francis' funeral in Rome. Live updates 🔗 https://t.co/A3Ppvw4Yd3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6Nbh4jG7Gh

Защо това е важно

Франциск, роден като Хорхе Марио Берголио на 17 декември 1936 г. в Буенос Айрес, Аржентина, бе първият папа от Латинска Америка. Неговата смърт в понеделник, само ден след като се появи пред хиляди вярващи на Великденската служба във Ватикана, предизвика вълна от съпричастност от страна на световни лидери, известни личности и около два милиарда католици по света.

Погребението, което ще се състои на площад „Свети Петър“ във Ватикана, е част от деветдневен траурен период, който включва три дни, в които тялото на Франциск ще бъде изложено за поклонение в базиликата „Свети Петър“. Обикновено церемонията по погребението се провежда в рамките на първата седмица от траурния период.

Ватиканът публикува духовното завещание на папа Франциск

Какво знаем до момента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му, първата дама Мелания Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му, първата дама Мелания Тръмп, заявиха в понеделник, че ще присъстват на погребението на Франциск, след часове на спекулации заради бурните отношения между президента и папата през годините.

„Мелания и аз ще отидем на погребението на папа Франциск в Рим“, написа президентът в платформата Truth Social.

Той добави: „Той беше много добър човек, който обичаше света. И особено обичаше хората, които преживяват трудности. И това ми харесва.“

По-рано през деня Тръмп заяви, че не е сигурен дали ще пътува до Рим, като спомена, че знамената вече са свалени наполовина в чест на Франциск.

Ако Тръмп посети Ватикана, той ще бъде първият действащ президент на САЩ, който присъства на папско погребение след президента Джордж У. Буш, който уважи с присъствието си церемонията по погребението на папа Йоан Павел II през 2005 г.

Принц Уилям

Според множество медийни източници, високопоставен член на британското кралско семейство най-вероятно ще присъства на погребението на папата, като се предполага, че това ще бъде принц Уилям. Към момента обаче няма официално потвърждение за неговото присъствие.

Тогавашният принц Чарлз пътува до Рим за погребението на папа Йоан Павел II през 2005 г.

„С дълбока тъга научихме за кончината на папа Франциск“, заяви крал Чарлз в понеделник. „Скърбим дълбоко, но душите ни са малко по-свободни от мисълта, че Негово Светейшество успя да отправи Великденско послание към Църквата и света, на които служеше с такава всеотдайност през целия си живот и пастирска дейност.“

Ватиканът обяви датата на погребението на папа ФранцискВатиканът обяви датата на погребението на папа Франциск

Какво казват хората

Кардинал Тимъти Долан от Архиепископията на Ню Йорк заяви в Catholic Channel на SiriusXM: „Сякаш е починал член от семейството. Хората по целия свят, особено католическата общност, скърбят. Вече ни липсва. Когато слушаме как хора като вас говорят за него, когато гледаме по телевизията кадри от неговите посещения и срещи с хората, всичко това ни връща скъпи спомени.“

Бившият президент Джо Байдън написа в X: „С голяма тъга Джил и аз научихме за смъртта на Негово Светейшество папа Франциск. Той беше несравним с който и да било от своите предшественици. Папа Франциск ще бъде запомнен като един от най-значимите лидери на нашето време, и аз съм по-добър човек, защото го познавах. В продължение на десетилетия той служеше на най-уязвимите в Аржентина, а мисията му да служи на бедните никога не престана.“

Celebrities and world leaders are paying tribute to Pope Francis at after his death at 88 — see all the reactions. https://t.co/Mrfyu0pwoR