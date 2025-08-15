България

Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

Шофьорът, врязал се смъртоносно в автобус на градския транспорт в София през нощта, е с едва 2 седмици стаж зад волана и 6 фиша; основната версия за катастрофата е превишена скорост, един загинал и шестима ранени

15 август 2025, 10:23
Ш офьорът, врязал се смъртоносно в автобус на градския транспорт в София през нощта, е с една 2 седмици стаж зад волана и 6 фиша. Основната версия за тежката катастрофа е превишена скорост. При инцидента загина един човек, трима са с опасност за живота и трима са с по-леки наранявания.

Инцидентът се е случил около 1.46 часа на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Автобусът се е движил по „Възкресение“ и е изчаквал на червен светофар, докато лек автомобил „Ауди“ се врязал в него. 

Има един загинал пътник в автобуса и общо 6 пострадали лица, обобщи комисар Мартин Цурински от Пътна полиция.

Автотехническа експертиза ще установява скоростта, с която се е движил водачът. Образувано е досъдебно производство. Основната версия е несъобразена скорост, информира комисар Цурински.

В автомобила са били общо 4 лица, един е освободен с леки наранявания. Две момичета са с опасност за живота и в тежко състояние. Водачът на автобуса също е в тежко състояние, с опасност за живота.  Кондукторът е с леки наранявания.

Водачът на лекия автомобил е млад, роден е 2004 година. Той е правоспособен шофьор от 1 август тази година – с 2 седмици стаж зад волана, има 6 фиша за тези 2 седмици, съобщи още комисар Цурински от Пътна полиция.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на колата са отрицателни. Автомобилът, с който е причинена катастрофата, е собственост на друго лице.

Източник: БГНЕС    
