Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

М итниците и полицията разследват и други дипломатически лица, замесени в кокаиновия канал разбит преди 3 седмици у нас. Арестуваните на ГКПП-Капитан Андреево с 5 куфара натъпкани с 206 кг кока Жан Мутеба, Доте Аделаид и българина Делян Хаджилазов са само мулета.

„Ясно е, че кокаина не е собственост на някой, който живее в Аляска, а на хора в Турция“, заяви ексклузивно в новия епизод на Телеграфно подкастът началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция Митници Стефан Бакалов.

На въпрос дали тези дипломатически лица, които се разследват, са на високо ниво, той отговори: „Наясно сме с всички действащи към момента граждани, които по някакъв начин имат определена съпричастност към този вид трафик и се надявам в най-скоро време всичко това да бъде част от съдебното производство“.

Източник: Телеграфно подкастът

Бакалов разкри и как се е подготвяло задържането на шампиона ни по вдигане на щанги Гълъбин Боевски. Полицията в Сао Пауло обаче изпреварила родните митничари буквално с няколко часа.

„Тогава ежедневно извършвахме проверка на летището на лица пристигащи от Бразилия и той попадна в профила с висок риск. Ако не беше арестуван там, кацайки в София ние щяхме да го арестуваме“, заяви началникът на „Борба с наркотрафика“. Всички разкрития за Боевски, дипломатите и новия вид дрога, който настъпва у нас, гледайте в Телеграфно подкастът.

Българските митнически служители се оказаха в центъра на една от най-редките и сложни операции за задържане на кокаин в Европа, включваща дипломатически лица. Стефан Бакалов разказа пред Телеграфно подкастът подробности за случая, който поставя България на фона на международния контекст на трафика на наркотици.

Източник: Телеграфно подкастът

Цените и пазарът на кокаина

По думите на Бакалов, цената на кокаина силно варира според дестинацията. В Европа един грам струва между 50 и 60 евро, докато в Турция цената на улицата е между 120 и 140 евро. В страните от Персийския залив и Леванта цените достигат от 250 до 480 евро за грам. Високите цени се дължат на различното потребление и пазарни условия - в някои случаи стойността на наркотика може да нарастне до сто пъти. За сравнение, в страните производителки като Боливия един грам струва едва 2 евро.

Трафикът към Турция

Кокаинът, предназначен за Турция, се движи в две направления: част от него остава за местна употреба, а друга част продължава към съседни държави. Турция изпълнява и ролята на транзитна страна, въпреки че е потребител на кокаин и канабис.

Възнагражденията за мулета

Митническите служители разказват, че възнагражденията за пренасяне на кокаин варират значително. За 1 кг кокаин се плаща от 1 500 до 4 000–5 000 евро, в зависимост от риска и обема.

Рекордният случай: 206 кг кокаин в пет куфара

Операцията, която шокира българските власти, включва задържането на 206 кг кокаин, транспортирани в пет куфара. Бакалов подчерта, че това е рекорд за България, както и изключително рядък случай в Европа. Особеното е, че наркотикът е пренасян от дипломати под прикритието на Виенската конвенция, което прави операцията още по-деликатна.

Подготвена проверка и дипломатически имунитет

Митническите служители са разработили няколко сценария за проверката, като във всички е имало възможност тя да бъде извършена. Бакалов обясни, че са изследвани правните възможности, включително ограничението на дипломатическия имунитет, който важи само в Белгия, а не в България. Проверката е преминала по план: първо със служебно куче, след това куфарите са преминали през рентгеново устройство и накрая са били отворени.

По време на проверката дипломатите са реагирали очаквано - опитвайки се да използват статута си, но без да успеят да попречат на операцията. Митническите служители са подготвени за всякакви опити за заплахи или „уволнения“, но това също е било част от очаквания сценарий.

Характеристика на участниците и предишни връзки

Разследването показва, че тримата основни участници в случая са имали различни връзки с трафика на наркотици. Жената в групата е била съпруга на белгийски дипломат, акредитиран в България от 2005 до 2009 г. Българският шофьор също е бил обект на проверка за връзки с хора, занимаващи се с наркотрафик.

Бакалов призна, че количеството на кокаина е било изненада за митническите служители - очаквали са 20–30 кг, но реалността е надхвърлила най-смелите прогнози.

Поведение на задържаните и реакция на дипломатите

Дипломатите са се опитали да се държат наивно и да избегнат вината, но не е имало изненади в поведението им. Жан, най-високопоставеният дипломат, е изпитвал сериозно притеснение, което Бакалов определя като естествено за лица, ползващи се от Виенската конвенция.

Случаите на дипломатически трафик в историята

Този случай не е изолиран. През 2004 г. ГДБОП задържа монголски дипломат с 120 кг каптагон в България. Миналата година турски колеги задържаха 55 кг кокаин с български шофьор, използвайки автомобил на бразилското посолство в София. Бакалов категорично заявява, че митническите служители никога не са позволявали на дипломатически лица да пренасят наркотици без последствия.

Пазарът и синтетичните вещества

По данни на Бакалов, много хора в България смятат, че употребяват чист кокаин, но това рядко е така. В последните години кокаинът в САЩ и Западна Европа започва да се смесва с фентанил, като вероятно и българските търговци ще следват тази практика.

Контрол върху трафика в Европа

Основните играчи в европейския трафик са балканските картели (сърби, албанци, босненци и българи), които държат около 40% от разпределението на пазара; турско говорящи групировки, включително „Сивите вълци“, свързани с латиноамерикански картели; два мексикански картела – „Халиско – Нова генерация“ и „Синалоа“, които активно навлизат в Европа от три години; както и "Хамас", който осъществява трафик към Леванте и Арабския полуостров. Новите синтетични наркотици се влагат в различни вещества, включително и във вейпове.

Във втората част на подкаста можете да чуете:

Румънският журналист Джордже Пецу: Държавата харчи като обезумяла, обикновеният румънец - също

Източник: Телеграфно подкастът

Националистите са с над 40 % подкрепа, но това не е таванът им

Драстичното поскъпване на тока и ДДС в Румъния поставя на изпитание обикновените хора, но и от друга страна и държавата, и румънците харчат като обезумели. Страната е като едно семейство в лукс, което обаче живее на кредит и свърши парите. Така описа ситуацията в северната ни съседка журналистът и социолог Джордже Пецу, който е живял и работил и у нас и познава добре двете държави.

В Телеграфно подкастът той разказва защо Румъния не може да иска сега евровалутата, какви са цените и заплатите, как привилегиите на държавните служители и корупцията наливат вода в мелницата на крайните националисти.

Източник: Телеграфно подкастът

Те не са стигнали до тавана на популярността си, макар вече да имат над 40 на сто подкрепа, и всичко е заложено на карта – как ще се справи новото правителство с болезнените реформи. Всеки трябва да си плаща данъците и да носи отговорност, твърдо да сме за Европа, за свободата се борихме буквално с кръв през 1989 г. и не можем сега да я загубим, обобщава Джордже Пецу.

Целия разговор вижте тук: