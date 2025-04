Кой ще замени Франциск? Фаворитите за нов папа

С амо часове след като в понеделник бе съобщена смъртта на папа Франциск, започнаха и спекулациите кой от кардиналите му най-вероятно ще го наследи, пише Newsweek .

Близо 1,4 милиарда католици по света потънаха в скръб, след като Ватиканът потвърди, че 88-годишният папа е починал след седмици на влошено здравословно състояние. Неговата смърт оставя притеснение в ръководството на Католическата църква, която сега трябва да избере нов духовен водач.

Няколко висши духовници вече се спрягат като възможни наследници, но букмейкърите сочат двама кардинали с ниски коефициенти: Пиетро Паролин и Луис Антонио Тагле.

Who Will Replace Pope Francis? Two Favorites Emerge - Newsweek https://t.co/0UqAirPVE6