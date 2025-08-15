България

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

Трима души са с опасност за живота

15 август 2025, 11:49
Шофьор с две седмици стаж и 6 фиша е, врязалият се в автобус на градския транспорт в София

Времето през уикенда: Горещо с опасност за пожари

СДВР обясни възможната причина за пътния инцидент в столицата

АТВ-ужасът в Слънчев бряг: Пострадали са в критично състояние

Тежък инцидент на релсите връща кошмара от Хитрино

Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Т рима души са с опасност за живота, а един е загинал при зрелищната катастрофа на столичния бул. "Възкресение", при който кола се вряза в страничното стъкло на автобус от нощната линия на градския транспорт. Кадри на охранителни камери наблизо са заснели момента на пътното произшествие.  

На видеото се вижда как автомобилът изскача с много висока скорост от кръстовището на бул. "Константин Величков", прелита през тротоара и трамвайните релси и се врязва в спрелия на червен светофар автобус, предаде NOVA.

Загиналият е бил единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Трима от пътуващите в леката кола са приети в болница. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. В най-тежко състояние и с опасност за живота са двама от пътниците в автомобила, както и 67-годишният шофьор на автобуса. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Катастрофа София Градски транспорт Загинали Пострадали Пътно произшествие Опасност за живота Автобус Бул. Възкресение Висока скорост
