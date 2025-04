23 април: Тежки спорове около вируса ХИВ

Н а 23 април 1984 г. американският секретар по здравеопазването Маргарет Хеклър съобщава, че американски учени са изолирали вируса HTLV-3, който се предполага, че предизвиква синдрома на придобитата имунна недостатъчност. По-късно се установява, че той е идентичен с вируса LAV, открит по същото време от френски учени. За удобство се избира популярното днес съкращение HIV (ХИВ).

Геномът и протеините на вируса ХИВ са обект на изследване още от неговото откриване през 1983 г.

Няма два еднакви генома на вируса на ХИВ, дори и от един и същи човек, карайки някои от специалистите да наричат вируса на ХИВ най-високия етап в еволюцията на вирусите.

Първоначално е открит в института „Пастьор“ в Париж, а по-късно задълбочени изследвания са направени в лабораторията на Робърт Гало в Мериленд, САЩ.

На 4 май 1984 г., Гало и неговите сътрудници публикуват поредица от четири статии в медицински научни списания, показващи, че те са изолирали ретровирус, наречен HTLV-III с убеждението, че вирусът е свързан с вируса на левкемията от тяхна предишна работа и е причината за болестта СПИН.

Малко по-рано, през 1983 г., френски екип от института „Пастьор“ в Париж, Франция, воден от професор Люк Монтание, публикуват научен труд, описващи ретровирус, който те наричат LAV (лимфаденопатия-свързан вирус), изолирани от пациенти с повишен риск от СПИН.

Оттогава има значителни и понякога тежки спорове за това кой е първи в откриването на ХИВ,

включително тежки обвинения (които по-късно са снети), казващи, че лабораторията на Гало са откраднали проба на ХИВ, произведена в института „Пастьор“. Днес е постигнато съгласие, че групата на Монтание първа е изолирала ХИВ, а групата на Гало е разработила схемата, по която вирусът причинява СПИН.

На тази дата през 2007 г. умира Борис Николаевич Елцин, първият президент на Руската федерация. По времето на СССР е президент на РСФСР. Непосредствено след разпадането на СССР заема ръководния пост на Руската федерация. Избран е за президент за 2 последователни мандата. Умира на 76 години на 23 април 2007 г.

Още от началото на 90-те години Елцин страда от сърдечни проблеми, които го притесняват до края на живота му. През 1994 г. той получава сърдечен удар, а през 1996 г. след нова серия от сърдечни удари е принуден да претърпи операция за поставяне на петорен байпас. Според множество източници Елцин страда и от хроничен алкохолизъм. Според бившия заместник министър-председател на Русия Борис Немцов странното поведение на Елцин се дължи на силни лекарства, предписани от лекари в Кремъл, които са несъвместими дори и със съвсем малко количество алкохол.

Борис Елцин умира от остра сърдечна недостатъчност

на 23 април 2007 г. на 76-годишна възраст. Според експерти, цитирани от „Комсомолская правда“, влошаването на състоянието на Елцин започва след посещение в Ливан между 25 март и 2 април. Елцин е погребан в Новодевическото гробище на 25 април след кратък период, в който тялото му е изложено за поклонение в катедралата Христос Спасител в Москва.

Борис Елцин е първият лидер на Русия след цар Александър III, погребан с църковна церемония. Президентът Путин обявява 25 април за ден на национален траур. В цялата държава националните флагове са свалени наполовина, а развлекателните програми са спрени за един ден.

Уилям Шекспир

На 23 април 1616 г. умира един от най-известните поети в света – Уилям Шекспир. Смятан е за най-значимия автор в англоезичната литература и един от най-видните драматурзи в световната история.Той е наричан често „национален поет на Англия“ и „Ейвънския бард“. Оцелелите произведения на Шекспир, някои писани в съавторство, включват 38 пиеси, 154 сонета, две дълги повествователни поеми и няколко други стихотворения. Пиесите му са преведени на всички значими съвременни езици и се изпълняват по-често от тези на всеки друг драматург.

Шекспир умира на 23 април 1616 г. и е надживян от съпругата си и двете си дъщери. Сюзана се жени през 1607 г. за лекаря Джон Хол, а Джудит – два месеца преди смъртта на баща си за търговеца на вино Томас Куини. В своето завещание

Шекспир оставя основната част от значителното си състояние на своята по-голяма дъщеря Сюзана.

В условията се посочва тя да го предаде непокътнато на „първия син на своето тяло“. Джудит има три деца, като всичките умират, без да се оженят.

Сюзана има само една дъщеря, Елизабет, която се омъжва два пъти, но умира бездетна през 1670 г., прекъсвайки линията на преките потомци на Уилям Шекспир. Завещанието на Шекспир почти не споменава съпругата му Ан, която вероятно получава по закон една трета от имуществото му. Той отбелязва, че ѝ оставя своето „второ най-добро легло“, фраза, която предизвиква много спорове. Някои изследователи смятат, че това е обида към Ан, докато според други второто най-добро легло е брачното.

Уилям Шекспир е погребан до олтара на църквата „Света Троица“ в Стратфорд два дни след смъртта си. Епитафията, изсечена на надгробната му плоча, съдържа проклятие към хората, които биха преместили останките му, нещо, което е внимателно избегнато при реконструкцията на църквата през 2008 г. Още преди 1623 г. на северната стена на църквата е поставен погребален паметник на Шекспир, който го изобразява в момент на писане, а изсеченият текст го сравнява с Нестор, Сократ и Вергилий.

