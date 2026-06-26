Ужасът на "Тракия": Говори мъжът, подал сигнал до 112 за смъртоносната катастрофа

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Свидетелският разказ поставя под въпрос версията за техническа неизправност

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С лед тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха трима души, сред които две деца, свидетел на инцидента, пътувал непосредствено зад камиона, навлязъл в насрещното движение, говори за случилото се.

Очевидецът е подал сигнал до телефон 112 и разказва за първите минути след фаталния удар. Инцидентът е станал малко след 12:40 часа, когато в посока София се е движил Веселин Митев.

По думите му на около 200–300 метра пред него се е намирал камионът, който по-късно се удря в мантинелата и навлиза в насрещното платно.

„По обяд се прибирах от Бургас в посока София. Много малко коли имаше по магистралата. Температурата беше около 27-28 градуса, не беше много топло. Видях всичките коли, които изпреварвам, и един камион, който видях далеч пред мен. Знаех, че след около 20-30 секунди ще трябва да го изпреваря. В един момент видях пред мен как огромни облаци пушек се издигат, веднага насочих вниманието си към случващото се и ми отне около 20 секунди да стигна до мястото на инцидента”, казва Веселин пред NOVA.

Той веднага спрял в аварийната лента, а пред него се разкрила ужасяваща гледка – камионът вече бил в насрещното платно, силно деформиран, а от него се издигали пушек и прах.

„Веднага асоциирах, че произшествието е много тежко, звъннах на 122 и веднага излезнах от колата. През това време бяха спрели още няколко коли. Аз прескочих мантинелата и отидох да видя какво става. Видях тира, който се беше размазал, течеше нафта от резервоара, акумулаторът беше излетял, имаше пушек, антифриз. До този момент още не знаех, че има и кола”, казва той.

„Видях, че шофьорът на камиона го няма. Беше слязъл и видях колата, която беше в ужасяващо състояние - много размазана. Тръгнах към колата, но там вече имаше един или двама човека, които бяха буквално до нея. Засилвайки крачка да помогна, единият човек ми каза: „Недей да ходиш, момче, и децата са размазани, нищо не можеш да направиш, недей да гледаш, много е зле положението. Аз се спрях на около метър-метър и половина от колата. Не видях вътре какво става, но тя беше много смазана. Колата започваше от задните врати. Предните и тавана ги нямаше. Тотално беше смазана предната част. Чудих се какво да направя. Върнах се обратно пред тира - разгледах какво се случва и всъщност от едната страна беше размазаната кола, където хората умираха, от другата страна беше камионът, от който течаха всякакви течности и беше също доста смазан. В мен върлуваше едно ужасяващо усещане, тъй като бях аз и шепа хора, които излязоха от колите си и се осмелиха да видят за какво става въпрос”, посочи Веселин.

„Повечето хора, които бяха в посока Бургас, бяха спрели малко по-далеч и реално бяха на по-голяма дистанция. Малко хора дойдоха да видят. Никой нямаше какво да направи, всички бяха безпомощни в тази ситуация. Имаше едно момиче, което тичаше между колите и викаше „тренер, тренер” и питаше къде е треньорът. Аз опитах да я спра да не стига до колата, тъй като ме бяха предупредили, че гледката е много грозна, но не можах да я спра. Тя просто отиде и видя за какво става въпрос и някак рухна. Погледът в очите ѝ е нещо, което на никой не пожелавам. Тя беше сразена и седна отстрани”, разказва Веселин.

Той вижда и шофьора на тира, който, по думите му, се е лутал с туба вода.

„Явно да полива ранените или нещо подобно. Просто обикаляше с една туба вода и с аптечка. Реших да направя няколко снимки за всеки случай. Отидох да видя моето платно, откъдето тирът беше напуснал. Исках да видя дали има някакви следи, тъй като асоциирах евентуално проблем с гумите. Нямаше абсолютно никакви следи от гръмнала гума или парчета каучук, които да са на 50, 20 или 10 метра от мантинелите. Нямаше абсолютно никакви следи от спирачен път”, казва още Веселин.

„Аз имам професионална книжа, карал съм такива тежки МПС-та. Ако причината беше гръмнала гума, щеше да има следи от нея по пътя. Според мен не е имало реакция от шофьора и е навлезнал в насрещното платно без спирачен път”, смята очевидецът на фаталната катастрофа.

„Всички знаем, че в момента е жътва, масово се жъне навсякъде и предполагам, че на тези камиони им плащат на курс. Кой ги контролира, дали си спазват часовете и въобще дали има някакъв контрол?”, запита той.

Цветя пред стадиона на "Славия" в памет на загиналите деца
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Славия
Славия
Славия
Славия

Катастрофите с тежкотоварни автомобили по автомагистралите у нас продължават да бъдат сред най-тежките пътни инциденти, често с фатален изход. Заради високата скорост и голямата маса на камионите, дори кратка загуба на контрол може да доведе до катастрофални последици и множество жертви.

Автомагистрала „Тракия“ е един от най-натоварените пътни участъци в страната, особено през летните месеци, когато трафикът към Черноморието значително се увеличава. Това води до по-висок риск от инциденти, включително с тежкотоварен трафик, който обслужва сезонни дейности като земеделие, логистика и доставки.

През последните години институциите многократно са подчертавали необходимостта от по-строг контрол върху спазването на часовете за почивка на шофьорите, техническото състояние на камионите и натоварването на транспортните фирми. Въпреки това тежките катастрофи с участие на товарни автомобили остават сериозен проблем за пътната безопасност в страната.

А експерти по пътна безопасност напомнят, че причините за подобни инциденти най-често са комплексни – комбинация от човешка грешка, умора, технически неизправности и висока скорост.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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