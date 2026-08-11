Мирис и лютене в очите: Има ли нова опасност след взривовете край „Емко“?

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Взривовете край „Емко“ не са застрашили населението: Няма прекъсване на тока или ВиК услугите, а локалните пожари около площадката са овладени.

Измерванията не показват опасно замърсяване: След сигнали за мирис и дразнене в очите в Плачковци проверките не са установили превишаване на нормите; очакват се допълнителни данни от РИОСВ.

Теренът остава под наблюдение: Военни и компетентни органи продължават прочистването и обезопасяването на района, за да бъде гарантирана безопасността извън площадката.

Преди допускането на хората до селищата им, районът ще бъде обходен от сапьори, за да се сведе до минимум опасността за тях

По данни на енергото и ВиК няма прекъсване на тока на селищата около площадката на "Емко", където имаше взрив. По информация от щаба, който свиках снощи, няма опасност за местното население, каза пред БНР кметът на Денчо Минев.

Локалните горски пожари, в резултата на взрива и около площадката на "Емко", към момента са овладени.

"И сега правят обход с дрон, има дежурни, следят ситуацията и няма опасност от разрастване на пожара, който е вторичен проблем след взривовете.

Имаше данни и сигнал от кметство Плачковци - почувствали мирис и лютене в очите, направиха се измервания и показаха, че няма превишаване на нормите. Обърнахме се към РИОСВ и изпратиха екипи и техниката е на терен.

Днес ще получим точни данни от тях. Притесненията са основателни, защото се касае за вещества. По наша информация това е барут, които при запалване не отделя токсични вещества", каза кметът Минев.

Ной посочи, че като превенция - по-възрастните жители на селото са изведени от домовете им.

За него героите са служителите на фирмата, които са реагирали адекватно, спазили са всички инструкции: "Като кмет съм удовлетворен, че няма жертви и пострадали."

Последният взрив е бил вчера около 14.30 часа, компетентните органи са на терен и са започнали процесуални действия:

Продължава прочистването на териорията, на терен са военни и други компетентни органи и ще се обезопаси теренът, за да няма опасности в периметъра, който остава извън площадката на "Емко" да няма никакви рискове за бъдеще", каза Денчо Минев.

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Продължава разследването около взривовете в завода за боеприпаси „ЕМКО“. По данни на МВР при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT. 300 работници са били евакуирани незабавно.

Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му няма данни за външна намеса. Според министъра – на място е имало превозно средство. Все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. Складът се е използвал ежедневно.

От ръководството на предприятието заявиха, че към този момент няма данни за външна намеса, но всички възможни версии продължават да се проверяват. „Вчера ясно заявихме, че към момента нямаме данни в обекта да е имало някаква външна намеса. Под „външна намеса“ визираме активен вид въздействие с някакво средство. Въпреки това трябва да се работи по всички възможни версии, които биха могли да причинят тази тежка авария“. Това обясни в ефира на NOVA директорът на обособено производство на "ЕМКО" Славчо Димиев.

По думите му инцидентът е нанесъл сериозни материални щети, но нито една от възможните причини не трябва да бъде изключвана, докато разследването не установи какво точно се е случило. „Институциите активно работят и ще продължат да работят, за да бъде изяснено какво точно се е случило и да не се допуска подобно нещо в бъдеще“, посочи той.

По първоначалните данни на служителите запалването е започнало от централната част на склада, където са се намирали барутни заряди. „По това, което са видели нашите работници и служители, които са реагирали много адекватно, се установява, че запалването е тръгнало от централната част на склада. Това е сравнително голямо помещение, в което са се намирали барутни заряди. По тази причина вчера казахме, че най-вероятно запалването е започнало от тях“, обясни Димиев.

Той обаче уточни, че на този етап не може да се каже дали барутните заряди са били подложени на някакво въздействие. „На този етап е трудно да се твърди, че нещо се е самозапалило самостоятелно. Много трудно се случват такива неща“, подчерта директорът.

Проверена е и версията, свързана с тежкотоварно превозно средство, което е било в района на склада непосредствено преди инцидента. От предприятието категорично отхвърлят възможността. „Около 10 минути преди инцидента в този склад се е извършила разтоварна дейност. Готова продукция от производствено помещение е закарана с камион, който е наша собственост и обслужва тази разтоварна дейност, която се случва ежедневно. Продукцията е разтоварена, превозното средство е било празно и инцидентът не е тръгнал от него. Категорично не е тръгнал от превозното средство“, заяви Димиев.

Междувременно пожарът е бил овладян. По информация на пожарната към 7 часа сутринта основните огнища са били потушени. "Има тлеещи места, но това е съвсем нормално с оглед на големия пожар, който беше“, подчерта зам.-областният управител на Габрово Андрей Николов.

Достъпът до мястото на взрива все още е ограничен заради опасността от вторични детонации. Очаква се по-късно през деня компетентните органи да получат достъп до района. "Смятам, че координацията между полицията и пожарната беше доста добра и реално напрежение нямаше през вчерашния ден“, заяви Николов.

След инцидента беше активирана и системата BG-ALERT за района. „Задействахме BG-ALERT, който до 8 часа беше активен за зоната на инцидента. Хората бяха предупредени, че ако се наложи, може да се предприеме евакуация. За щастие не се стигна до масова евакуация“, подчерта зам.-областният управител.

В град Плачковци е разположена мобилна станция на РИОСВ, която следи качеството на въздуха. „Към момента нямаме данни за замърсяване на въздуха“, изтъкна Николов.

Според кмета на Трявна Данчо Минев ситуацията към този момент е спокойна, а основната задача е да не се допусне повторно разрастване на пожара. „Продължава да се следи обстановката, да няма разрастване на пожара и той да бъде овладян от пожарната. Най-важното е населението да бъде спокойно“, заяви той.

Кметът подчерта и действията на служителите на предприятието, които са успели да се евакуират организирано. „Героите са служителите на фирмата, които в подобна обстановка са реагирали много организирано и са успели да се евакуират. Най-важното е, че в една такава опасна зона няма нито един инцидент. Днес можем да говорим за значителни материални щети, но важното е, че нямаме загубен човешки живот“, изтъкна градоначалникът. И допълни: „Ситуацията е тежка. Видяхме как един склад буквално изчезна, което говори за изключително голяма детонация“.

Първите сигнали за взрива са подадени от хора от района, които са чули силна детонация. Незабавно са били мобилизирани екипи на полицията, пожарната и разследващите органи. Последният взрив, по данни на Минев, е бил регистриран около 14:28 часа. В района около предприятието има населени места, но те са сравнително отдалечени от самата площадка. Живеещите в периметъра са били обходени от представители на местната власт.