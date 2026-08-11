НИМХ предупреди с жълт код за опасни горещини в 16 области във вторник: Градусите скачат до 38°

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В ъв вторник, 11 август, термометрите продължават да се покачват, а Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни горещини в 16 области на страната.

Предупреждението е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково. В равнинните части на тези региони максималните температури ще достигнат между 35° и 38°.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Прогнозата за страната на 11 август

Денят във вторник ще донесе слънчево и още по-горещо време. Ще духа слаб, а в Югоизточна България – умерен вятър от изток-североизток.

Максимални температури: Между 33° и 38° за по-голямата част от страната.

В София: Около 33° – 34°.

Атмосферно налягане: Почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието

По крайбрежието времето ще бъде слънчево и приятно. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Температура на въздуха: Задържат се по-ниски – между 27° и 31°.

Морска вода: Температурата ѝ е 25° – 26°.

Вълнение на морето: 1–2 бала.

В планините

Планините предлагат идеални условия за туризъм, но с високо UV лъчение. Времето ще бъде слънчево, с умерен североизточен вятър.

На 1200 м надморска височина: Около 27°.

На 2000 м надморска височина: Около 19°.

Какво ни очаква в сряда и четвъртък?

В сряда (12 август): Горещата вълна продължава. Времето ще остане слънчево с максимални температури между 33° и 38°.

В четвъртък (13 август): Очаква се промяна във времето. Докато в по-голямата част от страната ще остане слънчево, над планинските райони в Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, като са възможни и градушки. Север-североизточният вятър ще се усили и с него ще започне да прониква по-хладен въздух.