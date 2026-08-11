България

Главен комисар Александър Джартов с подробности за взрива в Белица

На места има локални пропушвания, а около 500 метра от завода е възможно да има осколки

Обновена на 11 август 2026, 08:40 / 11 август 2026, 08:12
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  • Пожарът след взривовете е овладян: Два пожарни екипа са дежурили през нощта, като на места има само локални пропушвания. Няма риск за населените места.
  • Районът остава опасен: Възможно е да има осколки на около 500 метра, а пожарникарите не могат да влязат в завода, докато прокуратурата не даде разрешение заради опасността от нови взривове.
  • Няма жертви и ранени: Всички служители са били евакуирани след серията взривове. По предварителни данни причината е техническа неизправност, без данни за външна намеса.

Иван Демерджиев с подробности за взривовете в Белица

Нощта е преминала спокойно, два екипа на пожарната са работили през цялата нощ след взривовете в завода за боеприпаси в село Белица край Трявна. Това съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пожарът е овладян.

По думите му на места има пропушвания, но те са локални в самото горяло огнище, най-вероятно са дънери или паднали дървета. "Днес продължаваме да осъществяваме дежурства и да гасим където е необходимо, да не позволяваме да излезе извън периметъра пожарът", каза още той, цитиран от DarikNews.bg.

"Специфичното е безопасността на нашите екипи, ние нямаме възможност да атакуваме директно фронта, трябва да е на безопасно разстояние", обясни Джартов. Все още не може да се оцени периметърът.

На около 500 метра е възможно да има осколки. Няма риск за населените места, възможно е някъде да има временно разпалване, вследствие на вятъра, посочи той.

Той бе запитан кога ще могат да влязат екипите вътре. "Обикновено след 24 часа, но ние ще изчакаме разрешение от прокуратурата. На този етап не се предвижда пожарникари да влизат вътре в завода", обясни главният комисар. Джартов допълни, че последният взрив е бил в понеделник малко преди 14:30.

Складовете, където се съхраняват такъв тип материали, нямат електрозахранване и средствата за протовогасене са в периметъра около тях. В складовете няма системи за активно противогасене, съобщи представител на фирмата.

Припомняме, че поредица от взривове избухнаха малко след 11:30 часа в понеделник в района на военния завод в село Белица, край Трявна. към момента няма данни за загинали или ранени при взривовете. Всички служители, които са се намирали на площадката на завода, са били евакуирани. 

Вчера стана ясно, че техническа причина е довела до взривовете в завода за боеприпаси, като към момента няма данни за външна намеса.

 

Вижте повече в нашата галерия:

Взривове в завода за боеприпаси в село Белица
7 снимки
Има взривове в част от складове на военния завод в
Има взривове в част от складове на военния завод в
Има взривове в част от складове на военния завод в
Има взривове в част от складове на военния завод в
Източник: DarikNews.bg    
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