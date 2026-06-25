България

Медицински хеликоптер транспортира в Пловдив тежко пострадалата от катастрофата на "Тракия"

49-годишната жена е стабилизирана след няколко операции, екип от въздушната спешна помощ преценява дали може да бъде транспортирана в Пловдив

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 50 минути / 25 юни 2026, 13:40
Медицински хеликоптер транспортира в Пловдив тежко пострадалата от катастрофата на "Тракия"
Източник: БТА

С медицински хеликоптер пострадалата при катастрофата край Ямбол жена бе транспортирана в университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив. Решението за преместването ѝ от ямболската болница бе взето от екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка.

Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

„Състоянието на пациентката беше стабилизирано до степен, позволяваща превозването ѝ с въздушен транспорт“, каза на място при прехвърлянето ѝ в хеликоптера д-р Георги Манчев – началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“.

Системата за спешна медицинска помощ по въздуха бе задействана по искане на ямболската болница, каза по-рано директорът ѝ д-р Панайот Диманов.

В ямболското лечебно заведение тя претърпя поредица от операции.

Състоянието ѝ бе стабилизирано като непрекъснато бяха наблюдавани жизненоважните показатели. Транспортирането на пострадалата в Пловдив стана след преглед на състоянието и съгласуване с екипа медици на въздушната линейка.

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

След тежка катастрофа вчера, при която загинаха трима души, 49-годишната жена бе настанена в критично състояние в областната болница в Ямбол.

Още при постъпването в Спешното отделение тя е била в безсъзнание, в тежък шок и с множество увреждания на органи и системи. Направени са две операции в коремната област заради разкъсвания на тънко и дебело черво. Основен риск представляват тежката черепно-мозъчна травма с отток, както и много тежка гръдна травма, казаха по-рано от лечебното заведение в Ямбол.

При тежкия инцидент на място загинаха две 9-годишни момчета от школата на столичния футболен клуб „Славия“, които са пътували за участие в турнир в курортен комплекс „Албена“. Живота си загуби и бащата на едно от децата, който е управлявал автомобила.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

В болницата в Ямбол бяха настанени и треньорът на школата на „Славия“ Иван Терзийски и съпругата му. По данни на медиците Терзийски е с мозъчно сътресение, но е контактен, в съзнание и без опасност за живота.

Разследването на причините за катастрофата продължава. Назначени са множество експертизи, включително проверка на мантинелите в участъка, през които товарният камион е преминал, преди да навлезе в насрещното платно.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева    
катастрофа АМ Тракия въздушна спешна помощ Ямбол Пловдив пътен инцидент Славия медицински хеликоптер болница Свети Пантелеймон тежка травма
Последвайте ни
„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

Семейна драма: Защо децата на Хари и Меган няма да се срещнат с братовчедите си в Лондон

Семейна драма: Защо децата на Хари и Меган няма да се срещнат с братовчедите си в Лондон

Разследват Урсула фон дер Лайен заради „тайни чатове“ със Зеленски и Макрон

Разследват Урсула фон дер Лайен заради „тайни чатове“ със Зеленски и Макрон

Горещо на трибуните: Кои са най-стилните футболни половинки

Горещо на трибуните: Кои са най-стилните футболни половинки

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Тайно общество 2“ в „Темата на NOVA”

„Тайно общество 2“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 23 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото

Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото

Любопитно Преди 23 минути

Британски лекари предупреждават, че консумацията на две конкретни напитки по време на екстремни жеги може критично да дехидратира тялото и да съсипе качеството на съня през нощта

Седмицата на модата в Милано: Prada и Dolce & Gabbana с нови тенденции за мъжко облекло

Седмицата на модата в Милано: Prada и Dolce & Gabbana с нови тенденции за мъжко облекло

Любопитно Преди 1 час

На фона на икономическа несигурност и горещини, Седмицата на модата заложи на изчистени линии, по-впити дрехи и неочаквано много кожа

,

България е на първо място по поскъпване на строителството в Европейския съюз

България Преди 1 час

Данните на Евростат показват шокиращ ръст от 166% за последното десетилетие, което ни поставя далеч пред средното за Европа равнище

<p>Правосъдният министър разпореди проверки по спорна реабилитация на осъждан за педофилия</p>

Правосъдният министър разпореди проверки по спорна реабилитация на осъждан за престъпления срещу деца

България Преди 1 час

Николай Найденов сезира ВСС и Инспектората към него след информация, че реабилитиран мъж е работил на позиция, свързана с охраната на ученици

Потребителите избраха А1 за любима марка в телекомуникациите за осма поредна година

Потребителите избраха А1 за любима марка в телекомуникациите за осма поредна година

Любопитно Преди 1 час

Първите 10 000 евро в Smart Face вече имат своя притежател

Първите 10 000 евро в Smart Face вече имат своя притежател

Любопитно Преди 1 час

Михаела от Стара Загора показа впечатляваща интуиция и грабна голямата награда

60 години мистерия: Убита ли е Мерилин Монро, или истината е погребана с нея

60 години мистерия: Убита ли е Мерилин Монро, или истината е погребана с нея

Любопитно Преди 1 час

През последните дни темата отново се превърна в най-обсъжданата в света

Финансовият план до 2028 г.: Какво залага правителството в първия Бюджет изцяло в евро

Финансовият план до 2028 г.: Какво залага правителството в първия Бюджет изцяло в евро

България Преди 2 часа

Проектът предвижда МРЗ от €620, нов таван на осигуровките и по-скъпи винетки от август, докато ЕК ни заплашва с процедура за прекомерен дефицит

Изпепеляващи жеги провалят почивките: Какво трябва да знаете, преди да тръгнете за Европа и САЩ

Изпепеляващи жеги провалят почивките: Какво трябва да знаете, преди да тръгнете за Европа и САЩ

Свят Преди 2 часа

Изпепеляващи температури чупят рекорди и предизвикват хаос в някои от най-популярните туристически дестинации в света. Време ли е да преосмислим плановете си за пътуване? Има ли възможност за възстановяване на суми? Какви са начините да се справим?

Война в спалнята на Тръмп: Доналд задигнал мебелите на Мелания за личните си покои

Война в спалнята на Тръмп: Доналд задигнал мебелите на Мелания за личните си покои

Любопитно Преди 2 часа

Новата книга „Смяна на режима“ разкрива странната жилищна ситуация на семейство Тръмп в Белия дом. Оказва се, че президентът води тиха война със съпругата си Мелания за това кой ще има по-луксозна спалня, стигайки до абсурдни кражби на мебели

Екшън в Шуменско: Мъж гони с кола и стреля по тийнейджъри след рожден ден

Екшън в Шуменско: Мъж гони с кола и стреля по тийнейджъри след рожден ден

България Преди 2 часа

Малко след 21:00 ч. вчера непълнолетни младежи са подали сигнал на телефон 112, че местен жител им създавал проблеми

МВнР: Няма данни за пострадали българи след мощните земетресения във Венецуела

МВнР: Няма данни за пострадали българи след мощните земетресения във Венецуела

България Преди 2 часа

Властите обявиха извънредно положение, международните летища са временно затворени, а транспортът и комуникациите са частично ограничени

Над 5,2 млрд. евро за здраве през 2026 г.: Надзорният съвет на НЗОК одобри бюджета

Над 5,2 млрд. евро за здраве през 2026 г.: Надзорният съвет на НЗОК одобри бюджета

България Преди 2 часа

Средствата за Здравната каса нарастват с 8,5%, повече пари са предвидени за болници, лекарства и медицинска помощ

ЕС окончателно одобри търговското споразумение със САЩ, падат редица мита

ЕС окончателно одобри търговското споразумение със САЩ, падат редица мита

Свят Преди 2 часа

Предвидените защитни мерки позволяват на Европейската комисия да действа бързо при значително увеличение на вноса от САЩ, когато може да настъпят значителни вреди за европейските дружества.

Васил Терзиев съди депутат от ДПС за 20 000 евро заради публикация в социалните мрежи

Васил Терзиев съди депутат от ДПС за 20 000 евро заради публикация в социалните мрежи

България Преди 2 часа

Столичният кмет твърди, че е бил оклеветен, а съдът е наложил запор върху сметките на народния представител като обезпечителна мярка

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Иде първи горещ полъх на лятото

sinoptik.bg
1

Лятната влага край морето: Как правилно да използваме режима за изсушаване (DRY)

sinoptik.bg

Ива Екимова разчувства мрежата с послание към Дара

Edna.bg

Бруклин Бекъм отново избра семейство Пелц – отпразнува рождения ден на тъста си

Edna.bg

Вижте рекордите на Кристиано Роналдо - феноменални са

Gong.bg

„Сбогом, малки ангели“: Отрупаха оградата на стадиона на Славия с цветя в памет на загиналите деца

Gong.bg

Камион скъса мантинелата и удари кола на „Струма”, има пострадал (ВИДЕО)

Nova.bg

Цигарите поскъпват от август

Nova.bg