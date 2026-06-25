Медицински хеликоптер транспортира в Пловдив тежко пострадалата от катастрофата на "Тракия"

С медицински хеликоптер пострадалата при катастрофата край Ямбол жена бе транспортирана в университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив. Решението за преместването ѝ от ямболската болница бе взето от екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка.

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„Състоянието на пациентката беше стабилизирано до степен, позволяваща превозването ѝ с въздушен транспорт“, каза на място при прехвърлянето ѝ в хеликоптера д-р Георги Манчев – началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“.

Системата за спешна медицинска помощ по въздуха бе задействана по искане на ямболската болница, каза по-рано директорът ѝ д-р Панайот Диманов.

В ямболското лечебно заведение тя претърпя поредица от операции.

Състоянието ѝ бе стабилизирано като непрекъснато бяха наблюдавани жизненоважните показатели. Транспортирането на пострадалата в Пловдив стана след преглед на състоянието и съгласуване с екипа медици на въздушната линейка.

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

След тежка катастрофа вчера, при която загинаха трима души, 49-годишната жена бе настанена в критично състояние в областната болница в Ямбол.

Още при постъпването в Спешното отделение тя е била в безсъзнание, в тежък шок и с множество увреждания на органи и системи. Направени са две операции в коремната област заради разкъсвания на тънко и дебело черво. Основен риск представляват тежката черепно-мозъчна травма с отток, както и много тежка гръдна травма, казаха по-рано от лечебното заведение в Ямбол.

При тежкия инцидент на място загинаха две 9-годишни момчета от школата на столичния футболен клуб „Славия“, които са пътували за участие в турнир в курортен комплекс „Албена“. Живота си загуби и бащата на едно от децата, който е управлявал автомобила.

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В болницата в Ямбол бяха настанени и треньорът на школата на „Славия“ Иван Терзийски и съпругата му. По данни на медиците Терзийски е с мозъчно сътресение, но е контактен, в съзнание и без опасност за живота.

Разследването на причините за катастрофата продължава. Назначени са множество експертизи, включително проверка на мантинелите в участъка, през които товарният камион е преминал, преди да навлезе в насрещното платно.