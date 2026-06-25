Повдигнаха обвинение на шофьора на тира от катастрофата на „Тракия“

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О кръжната прокуратура в Ямбол задържа за срок до 72 часа шофьора на тира от тежката катастрофа на АМ "Тракия".

Е.Д. е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и две непълнолетни момчета, настъпила в резултат от пътнотранспортно произшествие, възникнало между управлявания от обвиняемия камион и автомобил, в който са пътували тримата загинали и още две лица, настанени за лечение в болнично заведение, посочват от прокуратурата.

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Пътният инцидент стана в сряда (24 юни) на АМ „Тракия“, в района на с. Зимница, област Ямбол.

Подробности от разследването по-рано предоставиха пред медиите прокурор Живко Илиев от Окръжната прокуратура в Ямбол, който е наблюдаващ по досъдебното производство и старши комисар Добрин Димитров - директор на ОД на МВР-Ямбол.

Те съобщиха, че към настоящия момент се работи по всички версии за причините, довели до изключително тежкото пътнотранспортно произшествие.

Камионът, който в момента на удара не е превозвал товар, е собственост на Е.Д.

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Извършен е оглед на местопроизшествието, при който не са установени технически проблеми по камиона, нито спукана гума. Няма данни и обвиняемият да е заспал зад волана.

Назначена е тройна автотехническа експертиза, която с точност ще изясни механизма и причините довели до тежкия пътен инцидент. Към момента няма яснота и за точната скорост на движение на камиона, но по първоначални данни тя е била в рамките на разрешената от закона.

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Ще бъде назначена и експертиза, която ще вземе отношение дали поставените на магистралата мантинели отговарят на стандартите, кога и как са били поставени. Обект на изследване ще бъде и дали гумите на камиона не са били износени.

Ще бъде иззета и цялостната документация, касаеща преминаването на технически прегледи на камиона, добавят от прокуратурата.

Обвиняемият има общо 20 наказания за предишни нарушения на закона за движение по пътищата.

Предстои Окръжната прокуратура в Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.