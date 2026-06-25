България

След трагедията на „Тракия“: Проверяват дали мантинелите са отговаряли на стандартите

Прокуратурата назначава експертиза на предпазните съоръжения, след като камион премина през разделителната мантинела и отне живота на трима души

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Н азначена е тройна автотехническа експертиза на мантинелите на АМ "Тракия", където вчера при тежка катастрофа загинаха трима души, сред които две деца. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата и полицията в Ямбол.

Основен въпрос, на който следствието ще търси отговор, е как тежкотоварен камион е успял да премине през разделителната мантинела и да навлезе в насрещното платно на магистралата.

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„Ще бъде назначена експертиза, която ще вземе отношение дали тези мантинели са отговарящи на стандартите, кога и как са поставени“, заяви прокурор Живко Илиев от Окръжната прокуратура в Ямбол.

Разследващите ще проверяват както техническото състояние на съоръженията, така и дали са били монтирани и поддържани съгласно нормативните изисквания. Очаква се експертизата да изясни дали състоянието на мантинелите е допринесло за тежките последици от катастрофата.

По данни на полицията камионът е пътувал без товар, след като преди това е разтоварил зърно в Бургас. Превозното средство се е движело в активната лента със скорост от около 90 км/ч – в рамките на допустимото за този тип автомобили.

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

В неустановен до момента момент камионът е преминал през разделителната мантинела, навлязъл е в насрещното платно и се е сблъскал челно с лек автомобил.

В колата са пътували петима души към футболен турнир в курортен комплекс „Албена“. При удара загинаха две 9-годишни момчета от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едното от тях. След трагедията клубът обяви едномесечен траур.

Разследването продължава да изяснява причините за инцидента.

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

От прокуратурата посочиха, че към момента няма потвърждение на първоначално появилата се информация за спукана гума на камиона.

„Разследват се всички възможни версии“, уточниха от държавното обвинение.

Към този момент няма данни водачът да е заспал зад волана или да е загубил съзнание преди катастрофата.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил вече е дал показания пред разследващите. Той е бил задържан за срок до 24 часа, като предстои прокуратурата да постанови 72-часово задържане и да поиска от съда налагането на постоянна мярка „задържане под стража“.

Очаква се на водача да бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на повече от едно лице при пътнотранспортно произшествие. За подобно престъпление законът предвижда наказание от 5 до 20 години лишаване от свобода.

От разследването става ясно още, че шофьорът е бил участник в друг инцидент на автомагистрала „Тракия“ преди две години. Тогава катастрофата е била причинена от техническа неизправност на превозното средство, но не е имало пострадали.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

По информация на полицията водачът има и около 20 нарушения на Закона за движение по пътищата.

Паралелно с наказателното производство продължават проверките по всички обстоятелства около трагедията, включително състоянието на пътната инфраструктура, организацията на движението и ефективността на предпазните съоръжения в участъка, където стана катастрофата.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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