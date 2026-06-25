България

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

Разследването на причините за тежкия пътен инцидент продължава

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 08:15
Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"
Източник: БГНЕС

Т ежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на трима души – две 9-годишни деца и бащата на едното от тях. Трагичният инцидент е станал след сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион.

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По-късно стана ясно, че загиналите деца са част от школата на футболен клуб „Славия“ и са пътували за участие във футболен турнир в курортен комплекс „Албена“. При катастрофата са пострадали още двама души – треньор от академията на клуба и неговата съпруга, които са настанени в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол.

Изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Панайот Диманов съобщи в ефира на „Здравей, България“, че състоянието на двамата пострадали остава сериозно.

„Мъжът е на 46 години. По време на инцидента е загубил съзнание, но в момента е контактен и е приет за динамично наблюдение на състоянието му. Установено е мозъчно сътресение“, заяви д-р Диманов.

По думите му състоянието на жената е значително по-тежко.

„Още при постъпването си в Спешното отделение тя е била в безсъзнание, в тежък шок и с множество увреждания на органи и системи. Налице са тежка коремна травма с разкъсване на тънко и дебело черво, увреждания на кръвоносни съдове, тежка гръдна травма и тежка черепно-мозъчна травма с мозъчен оток. Има счупване на тазова кост и фрактура на долен крайник“, обясни директорът на болницата.

Той уточни, че лекарите са предприели спешни действия веднага след приемането на пациентката.

„Около два часа след постъпването ѝ тя беше въведена в операционната зала. Операцията е извършена от доц. Сотиров и неговия екип, съвместно с реаниматорите. Първоначално състоянието ѝ беше стабилизирано. По-късно обаче се наложи нова оперативна интервенция, тъй като нивото на хемоглобина ѝ започна да спада. В момента пациентката е в тежко, но стабилно състояние, с поддържани жизненоважни показатели“, посочи д-р Диманов.

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

След трагедията футболен клуб „Славия“ обяви едномесечен траур в памет на загиналите деца и техния близък.

Президентът на клуба Венцеслав Стефанов отправи остър апел за по-строги мерки срещу тежките инциденти по пътищата.

„Две ангелчета вече са на небето. Вместо само да говорим за трагедията и за състоянието на пострадалите, нека се направи нещо, за да спрат тези безумия по пътищата. Не може да продължават тези безобразия“, заяви той.

Според него трябва да бъдат изяснени всички обстоятелства около катастрофата.

„Няма никакви следи от спирачен път на този тир. Или камионът е бил неизправен, или шофьорът е заспал. Не може да се отнемат човешки животи – без значение дали става въпрос за деца или възрастни хора“, каза още Стефанов.

Президентът на „Славия“ призова институциите да предприемат конкретни действия за ограничаване на тежките пътни произшествия.

„Апелирам към премиера и към министъра да се направи нещо. Тези деца няма да ги върнем, но нека тяхната загуба бъде повод най-после да се предприемат реални мерки, за да няма други като тях“, подчерта той.

С болка Стефанов говори и за двете загинали деца, които са били част от футболната школа на клуба.

„Загубихме ангелски деца. Усмихнати деца. Загубихме истински деца – деца, които мечтаеха да станат спортисти. Деца с възпитание и морал“, каза президентът на „Славия“.

Разследването на причините за тежката катастрофа продължава. Очаква се експертизи да изяснят механизма на сблъсъка и обстоятелствата, довели до една от най-тежките трагедии по българските пътища през последните месеци.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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