„Светъл полет, бели орлета“: Стадионът на „Славия“ потъна в цветя след трагедията на АМ „Тракия“

Ф утболна България е в траур след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, отнела живота на две деца от Академия „Славия“, родени през 2017 г., и бащата на едно от тях. Трагедията, разиграла се на 290-ия километър в посока Бургас, предизвика вълна от съпричастност и спешно обедини столичните клубове в името на каузата за пътна безопасност.

„Славия“, ЦСКА и „Левски“ с благотворителен мач в помощ на пострадалите и семействата на загиналите край Ямбол

Фаталният удар и спасителната акция

Инцидентът е станал, след като тежкотоварен камион, движещ се към София, пука гума. Губейки контрол, тирът преминава през мантинелата и се забива челно в лекия автомобил, превозващ децата за турнир в Албена. На място незабавно са изпратени екипи на спешна помощ, полицията и пожарната, а заради тежестта на удара се налага и намесата на медицински хеликоптер.

Вследствие на сблъсъка на място загиват трима души – двете момчета и бащата на едно от тях. Треньорът от школата Иван Терзийски и съпругата му са транспортирани в болница. Към момента специалистът е стабилизиран, но състоянието на жената остава тежко и лекарите продължават да се борят за живота ѝ.

Море от цветя и едномесечен траур в „Овча купел“

Днес оградата на стадион „Славия“ в столилния квартал „Овча купел“ осъмна обсипана с цветя, свещи и детски рисунки. Десетки фенове, родители, деца от школата и граждани се стекоха, за да отдадат почит на малките таланти. По трибуните бяха закачени трогателни транспаранти с надписи: „Сбогом, малки ангели“, „Вашият пламък няма да угасне“ и „Светъл полет, бели орлета“.

Ръководството на „белите“ обяви едномесечен траур, а тренировъчният процес и всички активности на академията са преустановени до второ нареждане.

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

Съболезнователни адреси към семействата и клуба изпратиха Българският футболен съюз, както и редица клубове от страната. От ЦСКА излязоха с официална позиция, в която подчертават, че няма по-голяма трагедия от загубата на детски живот, а от „Левски“ засвидетелстваха пълната си подкрепа към най-стария столичен клуб.

„Загубата на толкова млади човешки животи е огромна трагедия и болка, която трудно може да бъде изразена с думи. В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен със скръбта на техните семейства“, се казва в официалната позиция на централата.

„Левски“ и ЦСКА рамо до рамо със „Славия“ в името на живота

В знак на солидарност вечните съперници „Левски“ и ЦСКА подават ръка на „Славия“ в безпрецедентна инициатива. На 22 юли от 18:30 часа официалният терен на стадион „Александър Шаламанов“ ще бъде домакин на благотворителен мини-турнир.

Форматът предвижда вторият отбор на „белите“ да изиграе по едно полувреме срещу дублиращия състав на „сините“ и третия отбор на „армейците“. Спортното събитие ще премине под мотото за спиране на войната по пътищата и за по-строг държавен контрол върху качеството на пътната инфраструктура в България.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

Билетите за срещата ще се продават на символична цена, а по време на двубоя млади футболисти ще обикалят трибуните със специално запечатани кутии за дарения. Всички събрани средства ще бъдат преброени от независима комисия и предадени директно на пострадалите и семействата на жертвите. От ПФК „Славия“ обявиха, че откриват и официална дарителска банкова сметка за всеки, който желае да помогне.

Тази вечер от 19:00 часа пред стадион "Славия" ще се проведе бдение в памет на загиналите деца.