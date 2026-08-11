Мъж с травми на двата крака е транспортиран с въздушна линейка от Витоша

Млад мъж пострада тежко на Витоша: Той е получил травми на двата крака след падане в района на Резньовете. ПСС е повикала въздушна линейка, с която пострадалият е транспортиран до болница.

Още два инцидента в Боровец: Спасители са оказали помощ на двама велосипедисти в байк парка – единият е с травма на ръката, а другият на крака.

Условията в планините са добри: Температурите са между 15 и 20 градуса, а по високите части духа слаб вятър.

Две спасителни акции на ПСС за денонощие

Инцидент с млад мъж е имало вчера на Витоша. Повикана е въздушна линейка, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Към 12:30 ч. вчера е получен сигнал за млад мъж с травма на двата крака вследствие на падане в района на Резньовете на Витоша, където има катерачни маршрути, обясниха от ПСС. Спасителите са преценили, че случаят е спешен, и са поискали въздушна линейка. Тя е пристигнала около 14:00 ч. Поради трудния терен се е наложило пострадалият да бъде изведен на по-равно място и след това да бъде качен на хеликоптера. Отведен е в болница.

Други две акции са провели спасителите в района на Боровец, по-точно в байк парка. Инцидентите са били с велосипедисти. В единия случай става въпрос за травма на ръка, а в другия – на крак, уточниха от ПСС.

Към момента условията за туризъм в планините са добри. Температурите са 15–20 градуса, духа слаб вятър по по-високите части.