7 часа зад затворени врати: Какво каза Хаменей на Пезешкиан?

Илюстративно изображение: плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут.

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова за национално единство: По думите му върховният лидер Моджтаба Хаменей определя сплотеността на обществото като най-важна в условията на външен натиск.

Двамата са обсъдили ключови проблеми на страната: Седемчасовата среща е била посветена на икономическата ситуация, заетостта, жилищната политика, жизнения стандарт и последиците от международните санкции.

Пезешкиан увери, че Хаменей е в добро здраве: Той заяви, че според върховния лидер противниците на Иран се стремят да разделят обществото, което прави националното единство още по-необходимо.

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Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че запазването на националното единство и сплотеност в условията на враждебност и външен натиск е най-важното послание на върховния лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей, предаде официалната иранска новинарска агенция ИРНА.

Пезешкиан посочи, че по време на скорошната му среща с върховния лидер, продължила 7 часа, двамата са обсъдили основните предизвикателства пред Иран в областта на вътрешната и външната му политика, в това число стандарта на живот в страната, въпроси, свързани със заетостта и жилищната политика, както и проблеми, породени от наложените санкции.

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"Най-важната препоръка на върховния лидер беше да запазим единството и сплотеността", изтъкна иранският президент в кулоарите на среща с партийни лидери и политици, проведена в сградата на Министерството на вътрешните работи на Иран.

Пезешкиан заяви, че върховният лидер е бил в отлично здравословно състояние по време на срещата и предаде негово становище, според което противниците на Иран се стремят да разединят иранския народ, а това подчертава още повече нуждата от национално единство.