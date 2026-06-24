Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

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Д вама футболисти от Академия Славия, родени през 2017 година, са загинали при тежък пътен инцидент край Ямбол.

При същия инцидент е загинал и бащата на едно от децата, съобщават от клуба.

От ПФК Славия уточняват, че треньорът от Академията Иван Терзийски и неговата съпруга са приети в болница, където им се оказва медицинска помощ.

„Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. В този изключително тежък момент цялото семейство на Славия скърби заедно с тях“, посочват от клуба.

В знак на съпричастност Академия Славия преустановява тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане. „Почивайте в мир“, завършва съобщението.

Бългaрcкият футбoлен cъюз изразява съболезнования към семействата, близките и всички в академията на ПФК Славия след трагичния пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", при който трима души загубиха живота си, сред които двама млади футболисти на "белите".

"Загубата на толкова млади човешки животи е огромна трагедия и болка, която трудно може да бъде изразена с думи. В този тежък момент Бългaрcкият футбoлен cъюз е съпричастен със скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия. Отправяме и своите пожелания за успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които са пострадали при инцидента. Искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите", се казва в съобщението.

От ЦСКА също почетоха паметта на загиналите в инцидента на пътя.

"ЦСКА изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си при трагичния пътен инцидент на АМ "Тракия". Поднасяме съболезнования и към най-стария столичен клуб и всички треньори, футболисти и служители на детско-юношеската школа на Славия. Съпричастни сме към болката на цялата футболна общност и отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи! Поклон пред светлата им памет!", написаха "червените" в официалната си страница.

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Припомняме, че петимата са пътували с автомобил за участие на футболен турнир за деца в Албена, когато на 290-ия километър на магистрала "Тракия" от София към Бургас тежкотоварен камион, пътуващ в обратната посока към столицата, пука гума, шофьорът губи контрол, ТИР-ът преминава през мантинелата и се забива в колата.

Трима души са пострадали и са настанени за лечение в болницата в Ямбол.

По първоначални данни товарен автомобил е навлязъл в насрещното платно и се е сблъскал челно с лек автомобил, който се е движел в посока Бургас. Ударът е бил изключително тежък и е довел до смъртта на трима от пътуващите в колата, съобщава NOVA .

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ. Заради образувалото се сериозно задръстване е бил вдигнат медицински хеликоптер, който да транспортира по-бързо пострадалите до лечебно заведение.

Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват. По случая е образувано разследване, което ще установи точните обстоятелства около тежкия пътен инцидент.

Заради произшествието временно е ограничено движението при 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Зимница“ – пътен възел „Петолъчката“ – Карнобат – пътен възел „Карнобат“ и обратно. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват указанията на контролните органи и при възможност да предвидят повече време за пътуване.

При друга катастрофа, станала около 10:35 часа днес, на пътя Айтос-Карнобат, загинаха две жени.

Инцидентът е станал между селата Чукарка и Кликач, потвърдиха от ОД на МВР.

Водачка на автомобил със сливенска регистрация е изгубила контрол над колата и се е забила в дърво. Огледите на мястото продължават.