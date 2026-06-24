България

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

Клубът преустановява тренировъчния процес и всички дейности до второ нареждане

24 юни 2026, 18:50

"Пълна катастрофа": Първи политически реакции след представянето на Бюджет 2026
Гълъб Донев представя Бюджет 2026: Кабинетът цели дефицит от 5,7% догодина и под 3% през 2028 г.

Гълъб Донев представя Бюджет 2026: Кабинетът цели дефицит от 5,7% догодина и под 3% през 2028 г.
Задържаният за тройното убийство в Угърчин правил опит да заличава следи

Задържаният за тройното убийство в Угърчин правил опит да заличава следи
Повишават социалната пенсия за старост от 1 юли

Повишават социалната пенсия за старост от 1 юли
След като КЗК спря поръчката за детската болница: Общественият съвет излезе с позиция

След като КЗК спря поръчката за детската болница: Общественият съвет излезе с позиция
Първи версии за ужаса в Угърчин: Ревност и неуредени отношения стоят зад убийството?

Първи версии за ужаса в Угърчин: Ревност и неуредени отношения стоят зад убийството?
Радев: Американските самолети ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни

Радев: Американските самолети ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни
Млад мъж бе арестуван в България заради испанската му

Млад мъж бе арестуван в България заради испанската му "фалшива" шофьорска книжка

Д вама футболисти от Академия Славия, родени през 2017 година, са загинали при тежък пътен инцидент край Ямбол.

При същия инцидент е загинал и бащата на едно от децата, съобщават от клуба.

От ПФК Славия уточняват, че треньорът от Академията Иван Терзийски и неговата съпруга са приети в болница, където им се оказва медицинска помощ.

„Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. В този изключително тежък момент цялото семейство на Славия скърби заедно с тях“, посочват от клуба.

В знак на съпричастност Академия Славия преустановява тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане. „Почивайте в мир“, завършва съобщението.

Бългaрcкият футбoлен cъюз изразява съболезнования към семействата, близките и всички в академията на ПФК Славия след трагичния пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", при който трима души загубиха живота си, сред които двама млади футболисти на "белите".

"Загубата на толкова млади човешки животи е огромна трагедия и болка, която трудно може да бъде изразена с думи. В този тежък момент Бългaрcкият футбoлен cъюз е съпричастен със скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия. Отправяме и своите пожелания за успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които са пострадали при инцидента. Искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите", се казва в съобщението.

От ЦСКА също почетоха паметта на загиналите в инцидента на пътя.

"ЦСКА изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си при трагичния пътен инцидент на АМ "Тракия". Поднасяме съболезнования и към най-стария столичен клуб и всички треньори, футболисти и служители на детско-юношеската школа на Славия. Съпричастни сме към болката на цялата футболна общност и отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи! Поклон пред светлата им памет!", написаха "червените" в официалната си страница.

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Припомняме, че петимата са пътували с автомобил за участие на футболен турнир за деца в Албена, когато на 290-ия километър на магистрала "Тракия" от София към Бургас тежкотоварен камион, пътуващ в обратната посока  към столицата, пука гума, шофьорът губи контрол, ТИР-ът преминава през мантинелата и се забива в колата.   

Трима души са пострадали и са настанени за лечение в болницата в Ямбол.

По първоначални данни товарен автомобил е навлязъл в насрещното платно и се е сблъскал челно с лек автомобил, който се е движел в посока Бургас. Ударът е бил изключително тежък и е довел до смъртта на трима от пътуващите в колата, съобщава NOVA.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ. Заради образувалото се сериозно задръстване е бил вдигнат медицински хеликоптер, който да транспортира по-бързо пострадалите до лечебно заведение.

Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват. По случая е образувано разследване, което ще установи точните обстоятелства около тежкия пътен инцидент.

Заради произшествието временно е ограничено движението при 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Зимница“ – пътен възел „Петолъчката“ – Карнобат – пътен възел „Карнобат“ и обратно. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват указанията на контролните органи и при възможност да предвидят повече време за пътуване.

При друга катастрофа, станала около 10:35 часа днес, на пътя Айтос-Карнобат, загинаха две жени.

Инцидентът е станал между селата Чукарка и Кликач, потвърдиха от ОД на МВР.

Водачка на автомобил със сливенска регистрация е изгубила контрол над колата и се е забила в дърво. Огледите на мястото продължават.

 

Източник: BTA    
ПФК Славия автомагистрала Тракия пътен инцидент катастрофа детски футбол Академия Славия Български футболен съюз трагедия съболезнования Иван Терзийски
Последвайте ни

По темата

От 5-6 метра височина: 12-годишно момиче падна в шахта в София

От 5-6 метра височина: 12-годишно момиче падна в шахта в София

Две деца от школата на Славия са загинали на

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

"Пълна катастрофа": Първи политически реакции след представянето на Бюджет 2026

Румънската Камара на депутатите прие мълчаливо проект за обединение с Молдова

Румънската Камара на депутатите прие мълчаливо проект за обединение с Молдова

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 12 часа
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 11 часа
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 11 часа
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

AI Search поставя нов въпрос пред бизнеса: Кой заслужава да бъде видим?

AI Search поставя нов въпрос пред бизнеса: Кой заслужава да бъде видим?

Любопитно Преди 53 минути

Родилка на 17 години беше превозена с медицински хеликоптер

Родилка на 17 години беше превозена с медицински хеликоптер

България Преди 1 час

Младата майка е в тежко състояние

<p>Кабинетът иска нов мандат за шефа на военното разузнаване</p>

Нов мандат за директора на военното разузнаване предлага правителството

България Преди 2 часа

Министерският съвет иска президентски указ за преназначаването на Венелин Венев

Доналд Тръмп

Тръмп с нова заплаха: Преговорите приключват, ако Иран ни излъже

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с приключване на мирните преговори с Иран „незабавно“, ако Иран го излъжат и въведат такси за преминаване през Ормузкия проток

Европа се топи: Жегата остави без ток десетки хиляди във Франция

Европа се топи: Жегата остави без ток десетки хиляди във Франция

Свят Преди 3 часа

Повече от половината страна остава под червен код за опасни горещини, като по-късно през деня в югозападните райони са възможни максимални температури от 43°C, според синоптиците

Илон Мъск загуби 350 милиарда долара за броени дни след срив на акциите на SpaceX

Илон Мъск загуби 350 милиарда долара за броени дни след срив на акциите на SpaceX

Любопитно Преди 3 часа

Брутален срив на акциите на SpaceX стопи богатството на ексцентричния предприемач със сума, по-голяма от БВП на редица държави. Благодарение на космическия мащаб на състоянието му обаче, Мъск удържа фронта на границата от 1,1 трилиона долара, оставайки недостижим за простосмъртните

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Свят Преди 3 часа

Техеран настоява първо да бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции, преди да допусне инспекции и достъп до ядрени материали

Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда

Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда

Свят Преди 3 часа

​Властите предупреждават за сериозни смущения в жп трафика в районите, засегнати от екстремните жеги

Буря заплашва мача Бразилия – Шотландия в Маями

Буря заплашва мача Бразилия – Шотландия в Маями

Свят Преди 3 часа

Мениджърът на Шотландия Стив Кларк разкри, че отборът му има готов план в случай на забавяне на мача

.

Афганистан: нови забрани за жените, смартфоните и протестите

Свят Преди 3 часа

Талибаните в Афганистан затягат разпоредбите за облеклото на жените, стрелят по протестиращи и забраняват ползването на смартфони

Обрат на пазарите: Петролът падна под $75 за първи път от началото на войната

Обрат на пазарите: Петролът падна под $75 за първи път от началото на войната

Свят Преди 3 часа

Пазарите реагираха положително на договореното прекратяване на конфликта между Вашингтон и Техеран

<p>Гроси: МААЕ влиза в ядрените обекти на Иран</p>

МААЕ ще инспектира ядрените съоръжения на Иран, обяви Рафаел Гроси

България Преди 3 часа

Директорът на агенцията заяви, че проверките са неразделна част от споразумението между САЩ и Иран

Лом под вода след адска буря, мълния подпали постройка

Лом под вода след адска буря, мълния подпали постройка

България Преди 3 часа

Силната гръмотевична буря блокира улици, а пожарната е изтеглила около 20 закъсали коли

Бил Гейтс разкри рускините, с които е имал сексуални афери

Бил Гейтс разкри рускините, с които е имал сексуални афери

Свят Преди 4 часа

Официален препис от изслушване на Бил Гейтс в Конгреса на САЩ взриви световните медии. Основателят на Microsoft призна за тайни афери с две рускини – състезателка по бридж и ядрен физик, които Джефри Епщайн е използвал, за да го изнудва

„Сив развод“: Новата мода в САЩ, която съсипва браковете след 50-ата година

„Сив развод“: Новата мода в САЩ, която съсипва браковете след 50-ата година

Свят Преди 4 часа

Една нова социална тенденция, наречена „сив развод“, променя демографския пейзаж в САЩ, като делът на разделите при хора над 50 години достига близо 40% от всички бракоразводни дела

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

България Преди 4 часа

Адрияна Татарова е санкционирана с 5000 лева за договор за наем на зала, подписан със собствения ѝ син.

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Предстои период с уморителни жеги

sinoptik.bg
1

Опасни жеги в Европа

sinoptik.bg

Ново международно признание за Георги Господинов

Edna.bg

Звездна тайна: Защо известните крият датите на сватбите си?

Edna.bg

Официално: Тотнъм привлече нов вратар

Gong.bg

Кусо: Горд съм, че съм в Левски, искам тук да израсна като футболист и личност

Gong.bg

Загиналите на „Тракия” деца – футболисти на „Славия”, БФС изказа съболезнования

Nova.bg

По-високи осигуровки и по-скъпи винетки в Бюджет 2026

Nova.bg