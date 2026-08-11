Мистерия с котка, боядисана в червено: Властите отправиха спешен призив към хората

Т айнствена котка, покрита с червена боя, е била забелязана да се скита в град в Тексас — но властите настоятелно призовават гражданите да не се опитват да помагат на животното, въпреки че са притеснени.

Спасителите се опитват отчаяно да уловят сивата котка, покрита със сплъстени червени петна, след като тя е била забелязана в района на Лийг Сити, обявиха миналата седмица от службата за защита на животните League City Animal Care.

Жителите не трябва да се опитват да хващат или да оставят храна за „червения приятел“, тъй като допълнителните опити да бъде доближена могат да попречат на капаните и усилията за нейното безопасно залавяне, заявиха властите.

Stray cat covered in red dye sparks concern as Texas officials urge public to keep distance https://t.co/2OnU4e7qy1 pic.twitter.com/yy03RFseDJ — New York Post (@nypost) August 11, 2026

„Знаем за котката, която е виждана в района с червена боя върху козината, и искаме всички да знаят, че това животинче не е забравено“, написаха в официално изявление от League City Animal Care.

„Екипът ни работи активно по безопасното ѝ улавяне и поемане под нашите грижи, за да може да получи вниманието, от което се нуждае“, сочи официалното изявление.

В актуализация от понеделник спасителите съобщиха, че все още работят по залавянето ѝ с помощта на хора, грижещи се за котки в близост до обичайните ѝ места за разходка.

Снимките на боядисаната котка предизвикаха силно безпокойство сред местните жители, като някои от тях изразиха съмнения, че случаят може да е свързан с незаконни борби с кучета.

The unusual sight of a gray cat covered in red dye or paint has League City residents expressing concern and animal care staff working to rescue her. https://t.co/cG2XHDRviL pic.twitter.com/4bxVS3soDB — Houston Chronicle (@HoustonChron) August 8, 2026

„Може и да греша, но нима „боядисаните“ животни обикновено не се свързват с нелегални битки с кучета? Възможно ли е да е избягала от такава ситуация и да трябва да се направи разследване за евентуални борби с кучета в нашия район?“, написа един потребител.

„Надявам се полицията да се включи, за да хване този, който е направил това. Със сигурност някой има видео от извършването му“, коментира друг.

Местните правоохранителни органи все още не са обявили активно разследване или евентуални обвинения в жестокост към животни, съобщава медията KTRK.

Всеки, който види червеното коте, е помолен да изпрати съобщение до League City Animal Care с нейното точна локация и часа, в който е била забелязана.