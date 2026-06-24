България

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Заради произшествието временно е ограничено движението при 290-ия километър на магистралата

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 14:11
Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца
Източник: iStock Photos

Тежка катастрофа с три жертви затвори участък от автомагистрала „Тракия“ край сливенското село Зимница. При инцидента са загинали възрастен мъж и две деца, а други трима души са пострадали и са настанени за лечение в болницата в Ямбол.

По първоначални данни товарен автомобил е навлязъл в насрещното платно и се е сблъскал челно с лек автомобил, който се е движел в посока Бургас. Ударът е бил изключително тежък и е довел до смъртта на трима от пътуващите в колата, съобщава NOVA.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ. Заради образувалото се сериозно задръстване е бил вдигнат медицински хеликоптер, който да транспортира по-бързо пострадалите до лечебно заведение.

Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват. По случая е образувано разследване, което ще установи точните обстоятелства около тежкия пътен инцидент.

Заради произшествието временно е ограничено движението при 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Зимница“ – пътен възел „Петолъчката“ – Карнобат – пътен възел „Карнобат“ и обратно. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват указанията на контролните органи и при възможност да предвидят повече време за пътуване.

При друга катастрофа, станала около 10:35 часа днес, на пътя Айтос-Карнобат, загинаха две жени.

Инцидентът е станал между селата Чукарка и Кликач, потвърдиха от ОД на МВР.

Водачка на автомобил със сливенска регистрация е изгубила контрол над колата и се е забила в дърво. Огледите на мястото продължават.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

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