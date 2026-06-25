България

Катастрофата на „Тракия“ отприщи гняв: Две деца загинаха, институциите обещават мерки

При трагичния инцидент загинаха трима души, сред тях две 9-годишни деца, а днес последваха нови тежки катастрофи в страната

25 юни 2026, 22:40
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Т ежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ между камион и лек автомобил, при която загинаха трима души, сред тях две момчета на 9 г., предизвикаха коментари от страна на представители на институциите днес. При инцидента пострадаха и мъж и жена, които са се возели също в колата. Катастрофата стана вчера следобед и предизвика реакция у гражданите и футболната общност у нас, тъй като децата са футболисти от Академията на Славия от набор 2017 г. Беше повдигнат отново въпросът за мерките за безопасност на пътя.

Трябва да се събудят стопаните на пътя, каза тази сутрин вътрешният министър Иван Демерджиев. Ще призоваваме с писма, ако няма реакции ще сезираме и прокуратурата, подчерта той. И увери, че са набелязани мерки за всеки рисков участък. Апелирам всички отговорни институции да се включат в тях, заяви още Демерджиев. Министърът коментира, че при катастрофата има смущаващи обстоятелства. Да премине без проблем товарен камион без товар през мантинелите, за мен е недопустимо, каза той.

Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Окръжната прокуратура в Ямбол задържа днес за срок до 72 часа шофьора на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата с трите жертви на автомагистрала „Тракия“. При оглед на мястото на инцидента не са установени технически проблеми по камиона, нито спукана гума. Няма данни и за заспиване на обвиняемия, казаха от прокуратурата. 

Също днес с медицински хеликоптер пострадалата при катастрофата жена беше транспортирана в университетската болница „Св. Георги“. Решението за транспортирането ѝ от ямболската болница бе взето от екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка.

Възстановиха движението на "Тракия", шофьорът на тира сред загиналите

Граждани изразиха съпричастност към семействата и близките на загиналите. Пред стадион „Александър Шаламанов" в София беше изграден специален кът за отдаване на почит към загиналите в пътния инцидент цветя, а граждани поставяха цветя. Те закачиха и послания, че децата няма да бъдат забравени. Още вчера БФC и футболни клубове изказаха съболезнования за загубата на децата и за бащата на един от тях. Предложено беше да има благотворителен футболен мач в помощ на семействата на жертвите и пострадалите. 

Днес на пътя отново имаше пътни инциденти с деца. Момиче на 16 г. и момче на 17 г. загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил БМВ, станала между Мездра и село Боденец.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

При друга катастрофа тази вечер шофьор на 20 г. причини катастрофа с три автомобила на регулирано кръстовище в Разград.

Около 13:00 ч. днес при друг инцидент камион мина през мантинела и се е ударил в лека кола при разклона за Мало Бучино. Шофьорът на автомобила е леко пострадал.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
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