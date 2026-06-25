Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

Първи случай на ебола в Европа, има ли риск от разпространение

След трагедията на „Тракия“: Проверяват дали мантинелите са отговаряли на стандартите

"При катастрофата на АМ "Тракия“ има смущаващи обстоятелства - да премине без проблем товарен камион без товар през мантинелите, за мен е недопустимо. Трябва да се събудят стопаните на пътя. Ще призоваваме с писма, ако няма реакции ще сезираме и прокуратурата", заяви на брифинг пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерждиев.

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Той присъства на дипломирането на студентите от Академията на МВР.

"Набелязали сме мерки към всеки един рисков участък и апелирам всички отговорни институции да се включат в тях. Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията по нея и обозначителните знаците много бързо. Очакваме от страна на прокуратурата активни действия свързани с пътните ремонти и изграждането на пътища", заяви Демерджиев.

Министърът допълни, че има смущаващи забавяния от страна на прокуратурата и съда по дела, свързани с пътната инфраструктура.

"Сезирал съм ръководителя на прокуратурата", каза още той.

Mеждувременно прокурор Живко Илиев от Окръжната прокуратура в Ямбол и старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР-Ямбол дадоха съвместен брифинг за медиите, на който заявиха, че шофьорът на тира, който причини тежката катастрофа с три жертви, е задържан.

Предстои да му бъде повдигнато обвинение за неспазване на правилата за движение по пътищата.

„Самото пътнотранспортно произшествие е настъпило в 12:41 ч. в сряда. Товарният автомобил, движещ се в посока София, е загубил управление и се е ударил в насрещнодвижещия се лек автомобил, пътуващ към Бургас. Двете деца и шофьорът на колата са загинали на място”, обясни прокурор Илиев, който е наблюдаващ по досъдебното производство.

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

Водачът на тежкотоварния автомобил е невредим. Към момента той е задържан за 24 часа, като предстои мярката му за неотклонение да бъде удължена на 72 часа. Камионът е негова собственост и по време на инцидента е бил празен. По първоначални данни скоростта на тира е била в рамките на разрешената, като на пътя има следи от спирачен път.

В момента тече разследване и предстои шофьорът да бъде разпитан.

Назначена е тройна автотехническа експертиза, чийто оглед е извършен съвместно с разследващите полицаи. И двата автомобила са иззети и са на разположение на вещите лица за по-нататъшни действия.

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

В сряда в ранния следобед тир помете автомобил на магистрала „Тракия” край ямболското село Зимница. При инцидента загинаха две деца на по 9 години и възрастен мъж, които пътували в колата в посока Бургас. Инцидентът стана малко преди 13:00 ч.