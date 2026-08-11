Технологии

Зукърбърг смята, че има как бъдещето на AI да е за всички

Основателят на Facebook публикува дълго есе, в което представя своята визия как изкуственият интелект да бъде положителна технология за всички и тя да може да се използва за доброто на целия свят, а не само на определени държави или компании

Мартин Дешев Мартин Дешев

11 август 2026, 09:47
Зукърбърг смята, че има как бъдещето на AI да е за всички
Източник: Getty Images

М арк Зукърбърг вярва, че изкуственият интелект наближава определящ момент, който би могъл да промени не само технологиите, но и самото общество. В ново дълго писмо, публикувано от Meta, главният изпълнителен директор на компанията очертава визията си за бъдеще, в което суперинтелектът не се контролира от шепа технологични компании, правителства или институции, а е широко разпространен и поставен в ръцете на отделни хора. 

Противопоставяйки се на преобладаващите мнения за екзистенциална обреченост и централизиран контрол, Зукърбърг твърди, че определящият въпрос на нашата епоха не е колко бързо можем да изградим суперинтелект, а кой ще го контролира. Отговорът му е ясен: суперинтелектът трябва да бъде широко разпространен, за да овластява отделните хора и да не е концентриран в елитни компании или държавни органи. 

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Той твърди, че суперинтелектът може да се превърне в една от най-важните технологии в историята, способна да помага на хората да създават бизнеси, да правят научни открития, да усвояват нови умения и да подобряват здравето и качеството си на живот. Зукърбърг отхвърля идеята, че най-безопасният път за човечеството е да концентрира все по-мощния изкуствен интелект в ръцете на малък брой организации.

Според него подобна концентрация би създала нездравословен дисбаланс на силите. Вместо това той вярва, че предоставянето на достъп на хората до мощни системи с изкуствен интелект може да създаде контрол и баланс, подобни на тези, открити в демократичните институции и конкурентните пазари. Това е основата на идеята на Meta за личен суперинтелект.

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Зукърбърг си представя бъдеще, в което всеки има висококвалифициран личен агент с изкуствен интелект, който разбира неговите цели, интереси и обстоятелства. Такъв асистент би могъл да работи непрекъснато от името на своя собственик, помагайки му да управлява всичко - от кариера и финанси до взаимоотношения, здраве и хобита. Зукърбърг подчертава, че ези системи трябва да предлагат силна защита на поверителността и сигурността.

Този асистент ще е достъпен чрез ежедневни устройства като смарт очила, като същевременно се запазва поверителността от край до край. Инструментите с изкуствен интелект ще позволят на всеки да кодира, проектира или стартира бизнес, без да е необходим огромен капитал или големи екипи, което ще предизвика вълна от широкообхватен икономически растеж, смята Зукърбърг.

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Учащите ще получат достъп до търпеливи преподаватели с докторска степен, съобразени с техните специфични стилове на обучение и цели. Моделите с изкуствен интелект с отворен код драстично ще ускорят медицинските изследвания, помагайки на учените да персонализират леченията и да ускорят сроковете за лечение или предотвратяване на сериозни заболявания. Meta планира да предложи безплатни версии на тези възможности на милиарди хора, използвайки динамичен пазар на изчисления, за да поддържа ниски разходи.

Главният изпълнителен директор на Meta също така разглежда един от най-големите страхове, свързани с изкуствения интелект: работните места. Вместо да очаква масовата безработица да бъде неизбежният резултат, той твърди, че индивидуалните способности биха могли да растат успоредно или дори по-бързо от автоматизацията.

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Могат да се появят нови бизнеси, продукти и професии, тъй като изкуственият интелект дава възможност на хората да постигат неща, които преди са изисквали цели организации. За да се осъществи това бъдеще обаче, е необходима инфраструктура. Зукърбърг признава опасенията относно центровете за данни за изкуствен интелект, включително тяхното въздействие върху електроенергията, водата и местните общности. Meta казва, че подходът ѝ трябва да включва значителни местни инвестиции, обучение на работната сила и усилия за гарантиране, че общностите ще се възползват икономически от новите съоръжения.

Зукърбърг отхвърля идеята, че технологията сама по себе си може да „приведе в съответствие“ един изкуствен интелект, за да задоволи всички човешки ценности. Тъй като обществото е разнообразно, един централизиран суперинтелект неизбежно би наложил един набор от приоритети пред друг. 

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Вместо това, Meta се застъпва за модел на баланс на силите, подобен на демократичните системи. Точно както предоставянето на всеки гражданин на свръхинтелигентен правен или защитен асистент прави цялостната правна система по-справедлива, а цифровата инфраструктура по-устойчива, даването на всеки достъп до изкуствен интелект предотвратява доминирането на обществото от страна на която и да е отделна компания, правителство или алгоритъм. Тази философия в крайна сметка определя визията на Зукърбърг. Друг е въпросът доколко ще се случи точно така.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Марк Зукърбърг Meta Facebook Instagram социални мрежи технологии метавселена изкуствен интелект
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