Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

„Демерджиев, като уважаващ себе си адвокат, би трябвало да знае, че санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС“. Това каза народният представител от ДПС Калин Стоянов пред журналисти в отговор на вътрешния министър Иван Демерджиев, който каза по-рано в кулоарите на парламента, че към този момент в България се прилага както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“.

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

КС проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова

Има регламент от 1996 година, който не допуска прилагането на санкции от трети страни по отношение на европейски граждани, каза Стоянов. Той допълни, че „на няколко пъти той каза откъде сме имали ние информация, а той забрави ли, че вчера тържествено беше на трибуната на Народното събрание и той изнесе информацията, за която става въпрос“.

Адвокатът на Пеевски обвини ГДБОП в лъжа

Вътрешният министър бе изслушан в четвъртък относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства. Демерджиев представи информация за съвместно пътуване на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 г. до различни дестинации, съвместни резервации на Делян Пеевски с още 81 души и други. Калин Стоянов попита днес в кулоарите кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се използва от множество партньорски служби. Стоянов каза още, че подава сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор във връзка с изслушването. В позиция, разпространена до медиите, Десислава Атанасова каза, че твърдението, че на 5 април 2024 г. е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски" - София до Дубай с частна компания „Хиперион Авиейшън" е невярно".