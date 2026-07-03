България

Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

Има регламент от 1996 година, който не допуска прилагането на санкции от трети страни по отношение на европейски граждани, каза Стоянов

3 юли 2026, 13:55
Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“
Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай
Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София
МВР: Получени са 12 сигнала след активирането на BG-Alert за Наталия

МВР: Получени са 12 сигнала след активирането на BG-Alert за Наталия
Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва
Имотни измами край София: Семейна вила, обявена за продан, се оказа с други собственици

Имотни измами край София: Семейна вила, обявена за продан, се оказа с други собственици
Нова следа в издирването на 11-годишната Наталия: Къде бяха забелязани изчезналото момиче и похитителят

Нова следа в издирването на 11-годишната Наталия: Къде бяха забелязани изчезналото момиче и похитителят
Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади

Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади

„Демерджиев, като уважаващ себе си адвокат, би трябвало да знае, че санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС“. Това каза народният представител от ДПС Калин Стоянов пред журналисти в отговор на вътрешния министър Иван Демерджиев, който каза по-рано в кулоарите на парламента, че към този момент в България се прилага както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“.

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

КС проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова

Има регламент от 1996 година, който не допуска прилагането на санкции от трети страни по отношение на европейски граждани, каза Стоянов. Той допълни, че „на няколко пъти той каза откъде сме имали ние информация, а той забрави ли, че вчера тържествено беше на трибуната на Народното събрание и той изнесе информацията, за която става въпрос“.

Адвокатът на Пеевски обвини ГДБОП в лъжа

Вътрешният министър бе изслушан в четвъртък относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства. Демерджиев представи информация за съвместно пътуване на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 г. до различни дестинации, съвместни резервации на Делян Пеевски с още 81 души и други. Калин Стоянов попита днес в кулоарите кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се използва от множество партньорски служби. Стоянов каза още, че подава сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор във връзка с изслушването. В позиция, разпространена до медиите, Десислава Атанасова каза, че твърдението, че на 5 април 2024 г. е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски" - София до Дубай с частна компания „Хиперион Авиейшън" е невярно".

Източник: БТА, Петра Куртева    
Магнитски санкции Калин Стоянов Иван Демерджиев Делян Пеевски Десислава Атанасова Европейски регламент Вътрешен министър Народно събрание Частни полети
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън

Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 17 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 17 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 16 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 6 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Свят Преди 25 минути

Сред жертвите в Сумска област е двегодишно дете, а Русия съобщава за петима загинали при украински атаки

istock

Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.

Парите ни Преди 2 часа

Промяната ще повиши част от социалните плащания и подкрепата за хората с увреждания

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Любопитно Преди 2 часа

Поп иконата Тейлър Суифт и НФЛ звездата Травис Келси вече са законни съпрузи след тайна церемония, разкриват източници на Page Six. Двамата са дарили 26 милиона долара за благотворителност преди грандиозното сватбено парти за 1000 гости в Ню Йорк

<p>Кипър поема разходите за връщането на телата на загиналите българчета&nbsp;</p>

Кипър поема разходите по транспортирането на телата на загиналите в кола българчета

Свят Преди 2 часа

Телата на двете момчета, починали след престой в заключен автомобил край Декелия, ще бъдат транспортирани до България за сметка на кипърската държава

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Свят Преди 2 часа

Очакват се рекордни фойерверки, мащабни прояви и засилени мерки за сигурност

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Свят Преди 3 часа

Поп звездата Крис Браун беше осъден от съда в Лос Анджелис да плати близо 13 милиона долара обезщетение на бившата си икономка. Жената беше брутално нахапана и остана осакатена за цял живот от огромната кавказка овчарка на певеца в дома му

<p>Жена пострада при скок с парашут край Ихтиман</p>

Латвийска гражданка е с травма след скок с парашут в района на Ихтиман

България Преди 3 часа

Очакват се резултати от разследването и експертиза

<p>Детайлът, който всички забелязаха:&nbsp;Какво крие новият самолет&nbsp;на Тръмп</p>

Какво крие новият Air Force One на Тръмп: Детайлът, който всички забелязаха

Свят Преди 3 часа

Снимка от борда на дарения от Катар самолет разкри интериора, но фалшиви ли са кожените томове зад прессекретаря на Белия дом?

istock

Бюджетът остава на червено: Дефицитът е най-висок за юни от 16 години

Парите ни Преди 3 часа

Към средата на годината минусът достига 2,4 млрд. евро, въпреки че само през юни има лек излишък

<p>&bdquo;Трудна задача&ldquo;: Премиерът заговори за орязване на дефицита и дълговете</p>

Бюджетен дефицит 2027 - правителството обещава намаляване на дълга

България Преди 3 часа

Премиерът Румен Радев заяви, че задачата е трудна, но приоритетна

Нов Батмобил? Бен Афлек се появи с ултралуксозен електрически Cadillac за 400 000 долара

Нов Батмобил? Бен Афлек се появи с ултралуксозен електрически Cadillac за 400 000 долара

Любопитно Преди 3 часа

Холивудският ас Бен Афлек събра погледите в Лос Анджелис, като се появи с чисто нов Cadillac Celestiq на стойност над 400 000 долара. Ръчно сглобената електрическа суперкола е създадена с една цел – да детронира гиганти като Rolls-Royce и Bentley

<p>ГДБОП нахлу във&nbsp;ВиК-Бургас</p>

ГДБОП с акция във ВиК-Бургас - спецпроверка в централата

България Преди 3 часа

Изискани са документи, разследването е свързано с арест в Несебър

Левчета за стотици евро: Спекула с монети плъзна в интернет

Левчета за стотици евро: Спекула с монети плъзна в интернет

Парите ни Преди 3 часа

След въвеждането на еврото стари банкноти и монети се предлагат на цени, многократно над номинала им

Нов обрат в разследването на смъртта на основателя на Mango; искал да лиши децата си от милиардите

Нов обрат в разследването на смъртта на основателя на Mango; искал да лиши децата си от милиардите

Свят Преди 3 часа

Разследването за смъртта на създателя на Mango Исак Андич взе драматичен обрат. Дългогодишната му партньорка разкри пред съда, че милиардерът е планирал ново завещание, което сериозно би орязало наследството на децата му в полза на фондация

Снимката е илюстративна

Намериха живо 18-месечно бебе в моргата часове след като го обявиха за мъртво

Свят Преди 4 часа

Медицински сестри и полицаи забелязали пулс и признаци на живот, но арогантен лекар пренебрегнал предупрежденията им и изпратил 18-месечното момченце в хладилната стая

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

От върха на „Емпайър Стейт Билдинг“ до Космоса: Най-нестандартните предложения за брак в света

Edna.bg

Как да го съблазним – малките трикове, на които трудно се устоява

Edna.bg

Играчи на Янтра с трансфери в Румъния и Киргизстан

Gong.bg

Дзенга: Никой не говори за рекордите на вратарите

Gong.bg

Обвиниха жена за измама с банкови кредити за почти 1 млн. евро. Представяла се за касиер на политическа партия

Nova.bg

Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ важат и в България

Nova.bg