Свят

Русия атакува търговски кораб край Одеса, капитанът е загинал

Той е плавал под флага на Антигуа и Барбуда, а загиналият капитан е украински гражданин

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 12:03
Русия атакува търговски кораб край Одеса, капитанът е загинал
Източник: AP/БТА

Р усия е атакувала търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, в Одеска област, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в Telegram.

При атаката са нанесени щети на пристанищна и гражданска инфраструктура в региона.

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

„На атакувания търговски кораб избухнал пожар. Загиналият капитан на кораба е гражданин на Украйна. Останалата част от екипажа бе евакуирана. Пожарът вече е потушен“, заяви Кипер.

По думите му корабът е бил поразен в района на Одеса. След избухването на пожара екипажът е бил евакуиран, но капитанът е загинал.

  • Атакувани са и складове

По информация на Кипер два пъти последователно са били атакувани складове в Одеския район.

В тях са се съхранявали лекарства, стоки за бита и хранителни продукти. След ударите е избухнал пожар, който е продължил няколко часа, преди да бъде потушен.

Русия удари търговски кораби в Николаевска област, има жертва и ранени

Украинските власти съобщават за щети и по друга гражданска и пристанищна инфраструктура в Одеска област.

Към момента информацията за атаката е от украинската страна и не е независимо потвърдена.

  • Одеска област е важен център за износа

Пристанищата в Одеска област са сред ключовите за украинския износ и са обект на многократни руски атаки от началото на пълномащабната война.

След като Русия се оттегли от споразумението за безопасен износ на украинско зърно през Черно море през юли 2023 г., руските сили засилиха ударите по пристанищната инфраструктура в Одеска област.

Русия атакува инфраструктура в Одески район

Украйна продължава да използва пристанищата по Черно море за износ на селскостопанска продукция и други стоки, като атаките срещу инфраструктурата периодично нарушават работата на съоръженията.

  • Голямата българска общност в Одеска област

Одеска област е и един от основните центрове на българската общност в Украйна.

По данни от последното официално преброяване на населението в страната българите в Одеска област са над 150 000 души. Те са третата по численост етническа общност в региона.

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

В самия град Одеса живеят десетки хиляди българи. Значителна част от българското население е съсредоточена компактно в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.

Заради войната и близостта на региона до Черно море и границата с Молдова Одеска област остава сред районите на Украйна, които периодично са засегнати от руски въздушни и ракетни удари.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
Русия Украйна Одеска област Война в Украйна Атакуван търговски кораб Руски дронове Пристанищна инфраструктура Цивилни жертви Черно море Българи в Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
ЦИК тегли номерата на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината

ЦИК тегли номерата на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината

Учените предупреждават: „Супер Ел Ниньо“ счупи рекорд, чака ни най-тежкият сезон от 1000 години

Учените предупреждават: „Супер Ел Ниньо“ счупи рекорд, чака ни най-тежкият сезон от 1000 години

Тежка катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора, свидетели разказват, че шофьор е изхвърлил баща си от кола

Тежка катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора, свидетели разказват, че шофьор е изхвърлил баща си от кола

Моден триумф: Дженифър Лопес зашемети Милано с визия на принцеса

Моден триумф: Дженифър Лопес зашемети Милано с визия на принцеса

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да социализирам малко коте

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 6 часа
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 6 часа
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 5 часа
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът Тръмп се срещkа с кмета Зохран Мамдани в имението Грейси в Ню Йорк на 21 септември

„Ела с мен в Белия дом“: Четец по устните разкри какво каза Тръмп на Мамдани след срещата им в имението Грейси

Свят Преди 17 минути

Четец по устните разкри неочаквано предложение на Доналд Тръмп към кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани. Двамата разговаряха за жилищни проекти и имиграция, а президентът отправи специална покана за Белия дом след срещата им в имението Грейси

Нови правила за бизнеса, облагат ваучерите за храна

Нови правила за бизнеса, облагат ваучерите за храна

България Преди 21 минути

Сред останалите мерки е увеличаването на прага за задължителна регистрация по ДДС

КФН с нови правомощия: Какво се променя при недостиг на средства в гаранционните фондове

КФН с нови правомощия: Какво се променя при недостиг на средства в гаранционните фондове

България Преди 1 час

Законопроектът беше подкрепен от 135 депутати. Осем гласуваха „против“, а 19 се въздържаха

Делян Пеевски отрече връзки с фирми за мантинели, поиска бърза проверка от НАП

Делян Пеевски отрече връзки с фирми за мантинели, поиска бърза проверка от НАП

България Преди 1 час

Той определи разпространяваната информация като „лъжи“

<p>Посланикът на България в ОАЕ&nbsp;се срещна в МВнР със зам.-министъра</p>

Посланикът на България в ОАЕ Иван Йорданов се срещна в МВнР със зам.-министъра

България Преди 1 час

Разговорът е проведена по указание на външния министър Велислава Петрова

Си Цзинпин на държавно посещение в САЩ, Тръмп го посреща лично

Си Цзинпин на държавно посещение в САЩ, Тръмп го посреща лично

Свят Преди 1 час

Китайският президент ще се срещне с американския си колега на фона на напрежението около търговията, Тайван, Иран и изкуствения интелект

<p>Спор за свлачището във Варна: ВиК и архитектите с различни версии</p>

Спор за свлачището във варненския квартал „Аспарухово“: ВиК и архитектите с различни версии

България Преди 2 часа

ВиК-Варна твърди, че строежът до свлачището е незаконен, а от Камарата на архитектите посочват водопроводна авария като причина за свличането

Две българки обрали златарски магазин и оптика в Турция

Две българки обрали златарски магазин и оптика в Турция

Свят Преди 2 часа

Жените са заснети от охранителни камери, а според полицията след кражбите са се върнали в България

Какво каза Том Круз на принц Уилям на премиерата на "Digger" в Лондон

Какво каза Том Круз на принц Уилям на премиерата на "Digger" в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Холивудската звезда Том Круз отправи комплимент към сакото на принц Уилям по време на световната премиера на новия си филм "Digger" в Лондон. Кралската двойка уважи благотворителното събитие, потвърждавайки близкото си приятелство с актьора

Граждани се затварят в клетки пред НС в знак на протест

Граждани се затварят в клетки пред НС в знак на протест

България Преди 2 часа

Демонстрацията ще продължи поне две седмици

"Тя е напълно съкрушена": Синди Кроуфорд е в шок след смъртта на сина си Пресли

"Тя е напълно съкрушена": Синди Кроуфорд е в шок след смъртта на сина си Пресли

Свят Преди 3 часа

Супермоделът Синди Кроуфорд и семейството й са в шок след трагичната загуба на 27-годишния Пресли Гербер. Макар да водеше открита битка с депресията и зависимостите, внезапната му смърт остави близките му в неописуема скръб

След бедствието с над 1400 жертви: Световната банка отпусна 170 млн. долара за Непал

След бедствието с над 1400 жертви: Световната банка отпусна 170 млн. долара за Непал

Свят Преди 3 часа

Страната оценява необходимите средства за възстановяване на близо 4,8 млрд. долара

Доналд Тръмп

„Къде е първата ни дама?“: Куриоз с Мелания прекъсна речта на Тръмп пред ООН

Свят Преди 3 часа

Американският президент Доналд Тръмп използва обръщението си пред Общото събрание на ООН, за да благодари публично на съпругата си Мелания Тръмп за нейната международна хуманитарна дейност и дипломатически усилия в полза на децата

Снимката е илюстративна: Националният флаг на Гренландия

Край на споровете с Тръмп: Какво съдържа новото споразумение за Гренландия (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Свят Преди 4 часа

Споразумението гарантира суверенитета на Дания и правото на Гренландия на самоопределение, но разширява значително американския военен достъп в Арктика

Шеф на Apple: Влудявате ме като правите това с iPhone

Шеф на Apple: Влудявате ме като правите това с iPhone

Технологии Преди 4 часа

Давате буквално хиляди евро за скъп смартфон като iPhone, за да го обвиете в предпазни калъфи и протектори за екрана? Новият вицепрезидент на Apple за хардуера се вбесява, когато види това, защото обезсмисля труда на служителите

<p>Разтърсващи думи на бащата на прегазения Филип: Искаме строга присъда, която да възпита съда и обществото</p>

Делото за смъртта на Филип Арсов започва отначало, близките му - на протест пред Съдебната палата

България Преди 4 часа

Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, прегазен на пешеходна пътека в София, започва отначало след отвод на съдебния състав. По искане на близките процесът рестартира, а подсъдимият Петър Тодоров остава под домашен арест

Всичко от днес

От мрежата

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Символичен сняг във високите планини

sinoptik.bg
1

Започна зимното почистване в Румъния

sinoptik.bg

Сватбено бягство с шик: Роклята, която ще искате да носите отново и отново

Edna.bg

Захари Бахаров в ролята на полицай, излиза „на война“ с дъщерята на Вергов

Edna.bg

Вижте номерата на кандидатите за президент в бюлетината (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Облагат ваучерите за храна, вдигат данъчните облекчения за деца

Nova.bg