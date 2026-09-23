Русия атакува търговски кораб край Одеса, капитанът е загинал

Р усия е атакувала търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, в Одеска област, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в Telegram.

При атаката са нанесени щети на пристанищна и гражданска инфраструктура в региона.

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„На атакувания търговски кораб избухнал пожар. Загиналият капитан на кораба е гражданин на Украйна. Останалата част от екипажа бе евакуирана. Пожарът вече е потушен“, заяви Кипер.

По думите му корабът е бил поразен в района на Одеса. След избухването на пожара екипажът е бил евакуиран, но капитанът е загинал.

Атакувани са и складове

По информация на Кипер два пъти последователно са били атакувани складове в Одеския район.

В тях са се съхранявали лекарства, стоки за бита и хранителни продукти. След ударите е избухнал пожар, който е продължил няколко часа, преди да бъде потушен.

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Украинските власти съобщават за щети и по друга гражданска и пристанищна инфраструктура в Одеска област.

Към момента информацията за атаката е от украинската страна и не е независимо потвърдена.

Одеска област е важен център за износа

Пристанищата в Одеска област са сред ключовите за украинския износ и са обект на многократни руски атаки от началото на пълномащабната война.

След като Русия се оттегли от споразумението за безопасен износ на украинско зърно през Черно море през юли 2023 г., руските сили засилиха ударите по пристанищната инфраструктура в Одеска област.

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Украйна продължава да използва пристанищата по Черно море за износ на селскостопанска продукция и други стоки, като атаките срещу инфраструктурата периодично нарушават работата на съоръженията.

Голямата българска общност в Одеска област

Одеска област е и един от основните центрове на българската общност в Украйна.

По данни от последното официално преброяване на населението в страната българите в Одеска област са над 150 000 души. Те са третата по численост етническа общност в региона.

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В самия град Одеса живеят десетки хиляди българи. Значителна част от българското население е съсредоточена компактно в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.

Заради войната и близостта на региона до Черно море и границата с Молдова Одеска област остава сред районите на Украйна, които периодично са засегнати от руски въздушни и ракетни удари.