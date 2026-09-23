Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

И ран е поставил конкретни условия пред САЩ за отварянето на стратегическия Ормузки проток, съобщиха световни агенции, позовавайки се на иранските държавни медии.

Иран с условия за отварянето на Ормузкия проток, Тръмп: Не преговаряме с Техеран

Условията са били представени от иранския външен министър Абас Арагчи на американския специален пратеник Стив Уиткоф по време на разговорите в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Според иранската държавна медия IRIB Техеран настоява за три основни стъпки: незабавно вдигане на американската морска блокада, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на войната на всички фронтове.

Какво поиска Иран

Според съобщението на IRIB Арагчи е предал на Уиткоф, че Иран обвързва отварянето на Ормузкия проток с:

незабавно вдигане на американската морска блокада;

бързо освобождаване на всички замразени ирански авоари;

прекратяване на войната на всички фронтове.

Ирански представители вече заявиха, че Техеран е готов да възстанови корабоплаването през протока, ако Вашингтон намали военния натиск и вдигне блокадата. Според информация на Reuters ирански представител е посочил, че това може да стане в рамките на седмица при изпълнение на условията.

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

Тръмп потвърди за разговорите

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че американски и ирански представители са провели разговори в кулоарите на Общото събрание на ООН.

По думите му срещата е продължила около три часа и е била „много добра“ и „много продуктивна“. Тръмп заяви още, че предстои нова среща между представителите на двете страни.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф също потвърди, че са водени продължителни разговори с иранската делегация чрез посредници.

Ормузкият проток е в центъра на преговорите

Стратегическият воден път е един от основните въпроси в преговорите между Вашингтон и Техеран. Иран вече е заявил готовност да го отвори при определени условия, докато САЩ настояват за промяна в позицията на Техеран.

Разговорите в Ню Йорк се провеждат на фона на продължаващата война между САЩ и Иран и дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Контактите между двете страни са сред най-важните дипломатически развития около Общото събрание на ООН, като посредници продължават да работят за намиране на възможност за нови преговори.