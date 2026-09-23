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Моден триумф: Дженифър Лопес зашемети Милано с визия на принцеса

56-годишната звезда зашемети Седмицата на модата в Милано с обемна черна рокля, дълги ръкавици и масивно колие. Появата ѝ затвърди философията, че правилният тоалет може да превърне всяка жена в кралска особа за една нощ

Стела Христова Стела Христова

23 септември 2026, 13:36
Моден триумф: Дженифър Лопес зашемети Милано с визия на принцеса
Източник: Getty

Д женифър Лопес официално пристигна в Милано и не губи време, за да сътвори истински модни фурори.

Певицата и актриса донесе автентичен блясък в италианската модна столица с драматична черна бална рокля по време на Седмицата на модата на 22 септември.

56-годишната звезда замени вдъхновените от мъжкото облекло тоалети, с които кацна в града, с нещо значително по-ефектно – обемна черна бална рокля, достойна за съвременна принцеса.

Лопес беше уловена от обективите по улиците на Милано в поразително изцяло черно творение. То включваше втален корсаж в стил бельо с нежна дантела и романтично деколте.

От талията надолу силуетът драматично се разширяваше в богата пола с дължина до глезените, покрита с обемни черни флорални апликации и бляскави детайли. Изразеният обем придаваше на визията величието на традиционна бална рокля, докато по-късият подгъв разкриваше заострените ѝ черни обувки.

Тя затвърди царствената естетика с прозрачни черни оперни ръкавици, превръщайки монохромния тоалет в перфектната среща между Стария Холивуд и модерната кралска елегантност.

Източник: Getty
  • Бижутата откраднаха шоуто

Колкото и драматична да бе роклята, бижутата на Лопес осигуриха неочакван цветен акцент.

Певицата носеше изящно колие с искрящи камъни и голяма висулка в тюркоазен цвят, разположена точно в центъра на деколтето. Подбраните обеци добавиха допълнителен блясък и създадоха силен контраст с изцяло черния ансамбъл.

Комбинацията от обемна пола, оперни ръкавици и цветни скъпоценности превърна тази поява в пълна противоположност на по-лежерния стил, с който Лопес се появи при първото си стъпване в Милано.

Преди това тя бе заложила на овърсайз бяла риза, черен сутиен, панталон с висока талия и широки крачоли, обувки на висока платформа и структурирана чанта Dolce & Gabbana. Тази визия предложи смел поглед върху класическото черно-бяло съчетание в подготовката за старта на модната седмица.

Дженифър Лопес сътвори фурор на Седмицата на модата в Милано
15 снимки
Дженифър Лопес
Дженифър Лопес
Дженифър Лопес
Дженифър Лопес
  • Визия, създадена за роклята

Лопес поддържаше бляскавия си стил и в детайлите от деколтето нагоре. Косата ѝ с карамелени кичури падаше на дълги, каскадни вълни с много обем. Вместо да се конкурира с пищната рокля и огърлицата, прическата допълваше романтиката на целия ансамбъл.

Гримът ѝ бе верен на нейната запазена марка – сияйна кожа, изваяни бронзови скули, добре очертани очи с подчертани мигли и лъскави розови устни. Топлите тонове омекотиха драматизма на черния цвят и позволиха на цветното колие да остане акцент на тоалета.

Тази грандиозна поява идва само два месеца след като Лопес отново се събра с Dolce & Gabbana за празненствата Alta Moda в Сицилия. В интервю за Vogue от това събитие тя обясни колко трансформираща може да бъде модата за нея, особено когато носи дрехи на италианската къща.

Тогава тя сподели, че тоалетите на дизайнерите могат да я накарат да се почувства „като принцеса за една нощ“, като същевременно описа как облеклото ѝ позволява да влезе в съвършено различен образ.

Последната ѝ визия в Милано категорично доказа тази философия.

Седмицата на модата в Милано започна на 22 септември и продължава до 28 септември, като най-големите италиански модни къщи представят своите колекции за пролет/лято 2027. И ако съдим по първия ден на Дженифър Лопес в града, нейният личен гардероб извън подиума може да се окаже също толкова драматичен, колкото и самите дизайнерски ревюта.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.hola.com    
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