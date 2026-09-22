Свят

Евакуирани са две семейства заради свлачището в квартал „Аспарухово“ във Варна

Две семейства са изведени превантивно от района на новообразуваното свлачище и са настанени в близък имот

22 септември 2026, 09:28
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  • Осем души от две семейства са евакуирани превантивно от района на новообразуваното свлачище във варненския кв. „Аспарухово“, след като път пропадна край мащабен строеж.
  • В засегнатия участък са спрени токът и водата, а строителят укрепва поддалата шпунтова стена и предприема мерки срещу подпочвените води; общината е обявила частично бедствено положение.
  • Извършва се сондаж и анализ на земните пластове, като резултатите се очакват до два дни и ще определят следващите укрепителни действия; евакуираните са настанени в близък имот.

Две семейства, или общо осем души, са евакуирани превантивно през изминалата нощ от района на новообразуваното свлачище в квартал „Аспарухово“, съобщиха от Община Варна. В района на местността Вилите пропадна път, до който е има мащабен строеж. Общината обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприети укрепителни действия в зоната. Като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. 

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

Кризисният щаб ще заседава днес в Община Варна, допълниха от администрацията и уточниха, че строителят вече е предприел мерки за ограничаване на подпочвените води и укрепване на шпунтовата стена, която е поддала от свличането на земните маси. В момента на мястото се извършва сондаж и се взема проба от земните пластове в района на строежа. Очаква се резултатите да бъдат готови до два дни. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена.

Евакуираните хора са настанени в друг имот, който се намира в непосредствена близост.

Източник: БТА, Мила Едрева    
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