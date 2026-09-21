България

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

Има риск за живота и здравето на хората, както и за имуществото им

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 18:29
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Б едствено положение беше обявено във Варна заради свличане на земни маси в местност „Вилите“ в квартал „Аспарухово“.

То е въведено със заповед на кмета Благомир Коцев за срок от седем дни.

Ново свлачище в "Аспарухово" след наводненията

Причината е значителното водонасищане на терена, установените деформации и данните за продължаващо движение на земните маси. Очакваните валежи допълнително повишават риска за живота и здравето на хората, както и за имуществото им.

В засегнатия район е задействан Общинският план за защита при бедствия. Предвижда се мобилизиране на всички налични звена и ресурси за овладяване на ситуацията, ограничаване на щетите и оказване на помощ на жителите.

Частично бедствено положение в Перник заради пропаднал път към газова станция

Ще бъдат извършени огледи и оценка на нанесените щети, а Общинският щаб за изпълнение на плана ще се събере, за да анализира ситуацията и да оцени последствията.

Източник: БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: Община Варна    
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