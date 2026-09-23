Тежка катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора, свидетели разказват, че шофьор е изхвърлил баща си от кола

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Т рима души загинаха при тежка катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък, в района на километър 206, близо до разклона за Мъглиж и село Тулово. Сигналът за инцидента е подаден малко след 11.00 ч.

При катастрофата са се сблъскали челно два автомобила. На място са загинали две жени и един мъж.

Свидетели разказват за конфликт преди катастрофата

По неофициална информация преди сблъсъка в единия автомобил е възникнал конфликт между баща и син. Според разкази на свидетели по-възрастният мъж е бил изхвърлен от автомобила, след което синът потеглил, изпреварил друг автомобил и се блъснал челно в насрещно движеща се кола.

По думите на свидетели мъжът е бил влачен по пътя близо 2 километра. Той е настанен в болница в Стара Загора и според наличната информация е без опасност за живота.

Пътят е затворен

Заради тежката катастрофа движението в района е изцяло преустановено. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през общинския път Тулово – Мъглиж, след което по път I-6 в участъка Мъглиж – Казанлък.

На мястото има полицейски екипи и се извършва оглед. От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и да използват въведения обходен маршрут.

Председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев коментира катастрофата в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Участъкът е труден, пресича се част от Средна гора, с доста завои, с опасни наклони. Неразумно е да се изпреварва на неподходящо място с висока скорост. Основната причина за повечето катастрофи са водачите на моторни превозни средства. По някаква причина те не взимат правилни решения и се случва това, което никой не иска да се случи. Те трябва бъдат ограничавани, възпитавани, обучавани", обясни той.

Районът е известен с тежки пътни инциденти, а през годините са организирани и протести с настояване за мерки за обезопасяване на пътя.