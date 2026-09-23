Си Цзинпин на държавно посещение в САЩ, Тръмп го посреща лично

К итайският президент Си Цзинпин отпътува за САЩ за държавно посещение, по време на което ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп. Визитата е от 23 до 25 септември и е втората среща между двамата лидери тази година.

Си Цзинпин ще посети САЩ за среща с Доналд Тръмп

Посещението се провежда на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да стабилизират отношенията си, след като през последните години между двете най-големи икономики в света имаше сериозни търговски и геополитически спорове.

Тръмп ще посрещне Си на пистата

Американският президент ще посрещне лично китайския си колега на пистата на военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон. Това е необичайно протоколно решение, което подчертава значението, което Белият дом отдава на визитата.

Си е придружаван от съпругата си Пън Лиюан, китайския външен министър Ван И и Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия.

Очаква се посещението да включва официална церемония по посрещането, разговори между двамата президенти и държавна вечеря в Белия дом.

На вечерята са поканени представители на водещи технологични и бизнес компании, сред които ръководители на големи американски технологични корпорации.

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Какво ще обсъждат Тръмп и Си

Основните теми на разговорите се очаква да бъдат свързани с търговските отношения, митата, изкуствения интелект и доставките на редкоземни елементи, които са важни за редица високотехнологични производства.

На дневен ред са и международни въпроси, включително войната с Иран, ситуацията около Украйна и Тайван.

Тайван остава един от най-чувствителните въпроси в отношенията между Вашингтон и Пекин. Китай смята острова за част от своята територия, докато САЩ поддържат отношения с Тайван и продължават да одобряват продажби на американско оръжие за острова.

Пекин говори за „стратегическа стабилност“

Преди визитата китайското външно министерство заяви, че Пекин е готов да работи за укрепване на диалога и сътрудничеството със САЩ.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун посочи, че страната му иска да управлява различията по подходящ начин и да допринася за „стратегическата стабилност“ между двете държави.

Според Пекин целта е да се насърчават мирът, стабилността и просперитетът.

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След търговската война

Отношенията между САЩ и Китай остават белязани от продължаваща конкуренция в икономиката и технологиите.

След срещата на Тръмп и Си в Пекин през май двете страни постигнаха напредък по някои от договореностите си, но изпълнението им остава неравномерно.

Търговските отношения са сред основните теми на настоящата среща. Китайският износ за САЩ е нараснал с 34,4% на годишна база през август според данни на китайските митнически власти.

Междувременно Вашингтон и Пекин продължават да се конкурират и в сферата на изкуствения интелект и високите технологии.

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Какво може да постигне срещата

Очакванията за голям пробив са ограничени, но разговорите имат значение за поддържането на диалога между Вашингтон и Пекин.

За двете страни срещата е възможност да обсъдят спорните въпроси директно и да потърсят начини за управление на различията, без те да доведат до ново рязко влошаване на отношенията.

Визитата на Си е първото му държавно посещение в САЩ от повече от десетилетие. Тя е и третата лична среща с Тръмп след завръщането на американския президент в Белия дом през януари 2025 г.