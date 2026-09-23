Си Цзинпин на държавно посещение в САЩ, Тръмп го посреща лично

К итайският президент Си Цзинпин отпътува за САЩ за държавно посещение, по време на което ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп. Визитата е от 23 до 25 септември и е втората среща между двамата лидери тази година.
Си Цзинпин ще посети САЩ за среща с Доналд Тръмп
Посещението се провежда на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да стабилизират отношенията си, след като през последните години между двете най-големи икономики в света имаше сериозни търговски и геополитически спорове.
- Тръмп ще посрещне Си на пистата
Американският президент ще посрещне лично китайския си колега на пистата на военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон. Това е необичайно протоколно решение, което подчертава значението, което Белият дом отдава на визитата.
Си е придружаван от съпругата си Пън Лиюан, китайския външен министър Ван И и Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия.
Очаква се посещението да включва официална церемония по посрещането, разговори между двамата президенти и държавна вечеря в Белия дом.
На вечерята са поканени представители на водещи технологични и бизнес компании, сред които ръководители на големи американски технологични корпорации.
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- Какво ще обсъждат Тръмп и Си
Основните теми на разговорите се очаква да бъдат свързани с търговските отношения, митата, изкуствения интелект и доставките на редкоземни елементи, които са важни за редица високотехнологични производства.
На дневен ред са и международни въпроси, включително войната с Иран, ситуацията около Украйна и Тайван.
Тайван остава един от най-чувствителните въпроси в отношенията между Вашингтон и Пекин. Китай смята острова за част от своята територия, докато САЩ поддържат отношения с Тайван и продължават да одобряват продажби на американско оръжие за острова.
- Пекин говори за „стратегическа стабилност“
Преди визитата китайското външно министерство заяви, че Пекин е готов да работи за укрепване на диалога и сътрудничеството със САЩ.
Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун посочи, че страната му иска да управлява различията по подходящ начин и да допринася за „стратегическата стабилност“ между двете държави.
Според Пекин целта е да се насърчават мирът, стабилността и просперитетът.
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- След търговската война
Отношенията между САЩ и Китай остават белязани от продължаваща конкуренция в икономиката и технологиите.
След срещата на Тръмп и Си в Пекин през май двете страни постигнаха напредък по някои от договореностите си, но изпълнението им остава неравномерно.
Търговските отношения са сред основните теми на настоящата среща. Китайският износ за САЩ е нараснал с 34,4% на годишна база през август според данни на китайските митнически власти.
Междувременно Вашингтон и Пекин продължават да се конкурират и в сферата на изкуствения интелект и високите технологии.
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- Какво може да постигне срещата
Очакванията за голям пробив са ограничени, но разговорите имат значение за поддържането на диалога между Вашингтон и Пекин.
За двете страни срещата е възможност да обсъдят спорните въпроси директно и да потърсят начини за управление на различията, без те да доведат до ново рязко влошаване на отношенията.
Визитата на Си е първото му държавно посещение в САЩ от повече от десетилетие. Тя е и третата лична среща с Тръмп след завръщането на американския президент в Белия дом през януари 2025 г.