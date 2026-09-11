България

Къща пропада заради некачествен ремонт на водопровода в русенско, стопанката вижда небето през цепнатините

Собственичката на имота в село Екзарх Йосиф ще съди водното дружество за нанесените щети

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  • Къща в село Екзарх Йосиф е обявена за опасна за живеене, след като ВиК авария е причинила пропадане на земята, пукнатини по стените и накланяне на пода.
  • Собственичката твърди, че некачествен ремонт на водопровода отпреди повече от 10 години е довел до продължителен теч под дома; ВиК-Русе посочва незаконна септична яма като причина за слягането.
  • Това е поне третата засегната къща в селото, а община Борово планира спешно обследване на цялата водопроводна и обществена инфраструктура; предстои да се установи кой носи отговорност и как ще бъдат обезщетени пострадалите.

Семейства от Русе живеят в страх заради пропадащи къщи

Къща се наклони и пропада в русенското село Екзарх Йосиф след мащабна ВиК авария. Собственичката Красимира Кулева установява, че причината е компрометирана водопреносна мрежа, чийто ремонт преди повече от 10 години бил извършен некачествено.

Проблемът излиза наяве в началото на септември, когато Красимира е извикана спешно на село. Там заварва багер и огромна дупка до къщата си.

„Когато дойдох, багерът беше изкопал дупка 4 на 4 метра. Имаше много вода и кал. Най-вероятно тази вода е текла месеци наред. Извадиха PVC тръба, която е лепена на 12 места. Сложено е едно парче от 50 см, залепено на 12 места. Всичко е текло под къщата”, разказва Красимира Кулева.

В резултат на постоянния теч по стените на дома се появяват огромни пукнатини, подът се е наклонил, а през цепнатините в стаите вече се вижда небето. Къщата е обявена за опасна за живеене.

Според собственичката проектът за смяна на тръбите е от 2012 г. и е изпълнен от фирма, която вече е заличена. Жената подала жалба във ВиК-Русе и настоява вещо лице да оцени щетите.

„ВиК дава обществената поръчка на тази фирма. Не е проследено как е работено. След като са им дали поръчката, те са отговорни за щетите. Вече три къщи в селото са засегнати”, категорична е Красимира.

Жилищен блок в Русе се разцепи след ремонт

  • Позицията на ВиК-Русе

От водното дружество изпратиха писмена позиция, в която уточняват, че реконструкцията през 2013-2014 г. е по проект на Община Борово, която е и възложител. Според тяхната проверка в близост до водопровода е открита незаконна септична яма. От дружеството твърдят, че именно отпадъчните води от ямата са довели до слягане на земната основа, което предизвикало скъсването на заварката на водопровода.

Позицията на ВиК-Русе
Позицията на ВиК-Русе Източник: NOVA

Кметът на община Борово Валентин Панайотов заяви, че това е втори случай на пропадаща къща за няколко месеца и ситуацията изисква спешни мерки.

„Оказа се, че това е от водопроводната инсталация. Имаме достатъчно сигнали, за да започнем спешно обследване на цялата мрежа. По веригата може да пострадат и още хора, ще обследваме и обществената инфраструктура”, заяви Панайотов, цитиран от NOVA.

Предстои да бъде изяснено чия е вината за разрушения дом и как ще бъдат обезщетени потърпевшите.

 

Източник: NOVA    
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