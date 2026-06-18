България

Незаконен строеж в защитена зона край Каварна вдигна институциите на крак

Изляха десетки кубици бетон и изсякоха дървета върху 1,5 декара гора в зона „Калиакра“. Проверките установиха, че фирмата собственик няма нито един необходим документ за строителство

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М ащабно строителство върху горска територия в защитена зона „Калиакра“ край Каварна предизвика проверка на няколко институции, след като за случая сигнализира бившият кмет на града и настоящ общински съветник Цонко Цонев, съобщава NOVA.

По негови данни върху близо декар и половина гора са излети десетки кубици бетон, а част от дърветата в района са били отсечени без необходимите разрешителни.

Строителните дейности се извършват в района на бившия пикник „Бивака“, където според първоначалната информация се изгражда увеселително заведение. Сигналът е подаден след публикации в социалните мрежи, в които самите участници в строежа са показвали кадри от обекта.

„За строежа разбрах именно от публикации във Facebook. На видеата ясно се виждаше как се извършват строителни дейности в гората, затова сезирах компетентните институции“, заяви Цонко Цонев.

След сигнала Регионалната дирекция по горите във Варна е извършила проверка на място. Според директора на институцията инж. Тодор Гичев върху площ от около 1,5 декара е положена масивна бетонна основа с дебелина между 20 и 70 сантиметра.

„Не ни бяха представени никакви документи за строителство или разрешение за строеж. Става въпрос за строителна дейност от трета или четвърта категория“, обясни Гичев.

Проверка на община Каварна също е установила, че за обекта не е издавано разрешение за строеж. По думите на кмета Елена Балтаджиева администрацията е научила за случая от социалните мрежи и незабавно е изпратила комисия на място.

„Община Каварна не е издавала разрешение за строеж. След извършената проверка е съставен констативен акт срещу дружеството собственик на имота“, посочи Балтаджиева.

Собственик на терена е фирма „Бутик Изкушение“. Макар имотът да е частна собственост, той попада в горска територия, което означава, че за подобно строителство е необходима процедура по промяна на предназначението на земята. От Регионалната дирекция по горите уточняват, че такава процедура никога не е била инициирана.

Освен това теренът попада в защитена зона „Калиакра“, което изисква съгласуване и с екоинспекцията. От институцията обаче също не са получавали уведомление за инвестиционно намерение.

„Все още не мога да повярвам, че в защитена зона са излети стотици кубици бетон без нито един необходим документ“, коментира Цонев по време на проверката на място.

Опитите на екипа да се свърже със собственика на фирмата Камелия Иванова са останали без резултат. Междувременно тя е подала жалба в полицията срещу журналистите с твърдението, че са навлезли в частния ѝ имот.

От Регионалната дирекция по горите припомнят, че законът забранява ограждането на горски територии по начин, който възпрепятства свободното преминаване на хора и животни.

Установени са и нарушения, свързани с незаконна сеч. За тях вече са съставени актове на стойност 1000 лева.

От община Каварна заявиха, че след приключване на административните процедури ще бъде издадена заповед за премахване на незаконния строеж.

Източник: NOVA    
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