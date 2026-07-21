Човек издъхна днес в ареста в Благоевград

П од ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград се извършват действия по разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост.

Днес в килия в сградата на Арест – Благоевград е установена смъртта на 52-годишен арестант, посочват от прокуратурата.

Мъж почина, след като беше арестуван в Казанлък

Мъжът е бил приведен в Арест – Благоевград ден по-рано за изтърпяване на влязло в сила наказание „лишаване от свобода“, като е предстояло конвоирането му в Затвора - Бобов дол.

Незабавно след получаване на сигнала е извършен оглед на местопроизшествието.

Разследват смъртта на затворник в Бобов дол

Разследването се провежда под ръководството на наблюдаващ прокурор. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която следва да установи причината на смъртта. Възложено е извършването на всички необходими процесуално-следствени действия за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.