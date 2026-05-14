След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

Р айонната прокуратура във Варна се самосезира след сигнали на граждани и публикации в медиите за премахването на седем липи в района на новострояща се сграда. Дърветата са били отсечени на 12 май, а на тяхно място са засадени магнолии.

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета на Варна Благомир Коцев. В нея той посочва, че искането за отсичането е направено от районния кмет с мотив, че липите са били загниващи и опасни.

„Община Варна констатира лошото състояние на дърветата, без да обосновава експертно нуждата от премахването им“, пише Коцев.

От думите му става ясно още, че район „Одесос“ е издал разрешение за засаждане на магнолии на мястото на липите още преди общината да даде разрешение за премахването им.

Прокуратурата ще проверява дали изсичането е извършено законосъобразно и има ли данни за престъпление по Наказателния кодекс или за административно нарушение, подлежащо на санкция.