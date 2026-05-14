България

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

14 май 2026, 13:46
След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock Photos

Р айонната прокуратура във Варна се самосезира след сигнали на граждани и публикации в медиите за премахването на седем липи в района на новострояща се сграда. Дърветата са били отсечени на 12 май, а на тяхно място са засадени магнолии.

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета на Варна Благомир Коцев. В нея той посочва, че искането за отсичането е направено от районния кмет с мотив, че липите са били загниващи и опасни.

„Община Варна констатира лошото състояние на дърветата, без да обосновава експертно нуждата от премахването им“, пише Коцев.

От думите му става ясно още, че район „Одесос“ е издал разрешение за засаждане на магнолии на мястото на липите още преди общината да даде разрешение за премахването им.

Прокуратурата ще проверява дали изсичането е извършено законосъобразно и има ли данни за престъпление по Наказателния кодекс или за административно нарушение, подлежащо на санкция.

Изсичане на дървета Варна Прокуратура Липи Община Варна Законосъобразност Магнолии Район Одесос Сигнали на граждани Благомир Коцев
