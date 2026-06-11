България

Спряха незаконен строеж на къмпинг до плаж „Бутамята“ в Синеморец, прокуратурата разследва

Институциите се задействаха след граждански протести в социалните мрежи; РИОСВ наложи акт за незаконна дейност, докато прокуратурата проверява съмнително ниски цени на търга

Стела Христова Стела Христова

11 юни 2026, 10:44
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С кандал с потенциално незаконно строителство и съмнения за корупционни схеми взриви крехкото екологично равновесие по Южното Черноморие, след като мащабен проект за къмпинг в Синеморец влезе в полезрението на прокуратурата и екоинспекцията. Напрежението сред местната общност и природозащитните среди ескалира рязко през последните дни заради предприетите скоростни изкопни и инфраструктурни дейности върху апетитен общински терен от 35 декара, разположен в непосредствена близост до емблематичния плаж „Бутамята“.

Конфликтът бързо излезе от пределите на социалните мрежи и групата „Да спасим Синеморец“, където първоначално будни граждани алармираха за тежка техника в района. Проверка на място разкри шокираща картина — теренът вече е подготвен за разполагане на десетки каравани, кемпери и палатки, като към него светкавично са прокарани водопроводи, електрически кабели и дори са монтирани разпределителни табла, брандирани от Община Царево. Острото обществено недоволство е провокирано не само от близостта на обекта до плажната ивица, но и от пълната непрозрачност около провеждането на търга за отдаване под наем, както и от съмненията за драстично занижени цени.

Реакцията на държавните органи не закъсня. В началото на седмицата Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас официално състави акт за административно нарушение на фирмата, спечелила наддаването. Причината е категорична — инвеститорът е започнал реални строителни и монтажни работи без каквото и да е писмено съгласуване или разрешение от екологичното ведомство, което представлява тежко погазване на законовия ред.

„Проверката бе извършена след спешни проучвания и интензивна кореспонденция с Община Царево и наемателя. Връчихме акта за установяване на нарушението, който представителите на фирмата вече приеха. Предстои да издадем и задължително предписание за пълно възстановяване на терена в първоначалния му вид, тъй като действията им са изпреварили всякакви съгласувателни процедури“, заяви директорът на РИОСВ-Бургас Павел Маринов.

Паралелно с действията на екоинспекцията, казусът придоби и криминален оттенък. Прокуратурата обяви, че се самосезира по изнесените данни за предоставяне на държавния или общински горски фонд на безценица, като ще се разследват евентуални злоупотреби от страна на длъжностни лица и скрито роднинство между участниците в процедурата.

Въпреки тежките констатации, инвеститорът демонстрира изненадващо спокойствие. Представители на фирмата отказаха да застанат пред камерата на NOVA, насочвайки общественото внимание към писмено становище на своя уебсайт, където твърдят, че притежават „абсолютно всички необходими документи“ за реализацията на проекта. Това твърдение обаче бе незабавно опровергано от РИОСВ, откъдето поясниха, че все още очакват изискани допълнителни книжа, без които проектът е незаконна хрумка върху пясъка.

В опит да тушира скандала, кметът на Община Царево Марин Киров направи изявление, с което се опита да прехвърли отговорността върху нормативната уредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обособяване на зони за диво къмпингуване. Киров бе категоричен, че към момента е финализиран единствено първият етап — изборът на наемател, а реалното разрешение за поставяне на обекти тепърва предстои да се разглежда.

„Там класически къмпинг не може и няма да има. Това означава пълна забрана за улици, канализация, бунгала или изливане на бетон. Законът позволява единствено преместваем обект за охрана, а отпадните води ще се решават локално чрез химически тоалетни или септични ями. Комисията извърши повторна проверка на документацията и нямаме правни основания да считаме, че има нарушение. Общината не е разследващ орган, за да нищи роднински връзки, които законът така или иначе не забранява в този контекст“, отсече градоначалникът.

Случаят в Синеморец остава отворен, а гражданското общество обещава денонощен мониторинг над плаж „Бутамята“. Дали институциите ще успеят да удържат натиска на частния интерес, или поредното кътче дива природа ще бъде погълнато от сивия сектор, предстои да стане ясно след прокурорската проверка.

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA    
Синеморец незаконно строителство Бутамята корупция РИОСВ Община Царево екологичен скандал
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