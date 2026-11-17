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Н ови интелигентни системи за безопасност ще бъдат изградени по всички автомагистрали в България през 2027 г. Подготвя се обществена поръчка за въвеждането им, а предстои да бъдат определени местата за информационните табла. Те ще бъдат свързани с координационен център. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в ефира на NOVA.

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Министърът коментира и тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 13 души. Той посочи, че не си спомня магистрала да е била затваряна заради мъгла.

„Затваряни са пътища заради силен снеговалеж. Мъглата се появява буквално само в определен участък, рязко и внезапно“, обясни Шишков. Той определи отправените към ведомството обвинения като „политически атаки“.

„Всички обаче трябва да си дадем сметка, че трябва да започнем да шофираме по разумен начин и да се съобразяваме с метеорологичните условия“, допълни министърът.

Подготвя се нова стратегия за пътна безопасност

По думите на Шишков се подготвя нова стратегия за пътна безопасност. В работата по нея основно ще участват Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и МВР.

Министърът отправи критики към досегашното развитие на тол системата. Според него тя е била използвана предимно за събиране на такси и глоби от шофьорите, които не заплащат за преминаване по платената пътна мрежа.

Шишков съобщи още, че в бюджета за следващата година са предвидени значителни средства за основни ремонти на пътища.

Какво се случва с автомагистрала „Струма“

По повод критиките за цената на строителството на автомагистрала „Струма“ министърът заяви, че договорът за довършването на участъка е подписан още през 2015 г.

„Тогава изобщо няма проект и подробен устройствен план“, посочи той. Шишков подчерта, че настоящото правителство не е определяло цената и не е подписвало договора.

По думите му прекратяването на процедурата на този етап би довело до съдебен спор, който може да продължи поне три години, а изграждането на пътя да бъде блокирано.

В района на Кресна се извършват отчуждителни процедури за изграждането на обхода. Очаква се участъкът да бъде завършен до края на 2027 г., като за строителството му има осигурено финансиране.

Ремонт на опасните фуги на Околовръстното шосе

Министърът коментира и опасните фуги на Околовръстното шосе в района над Симеоново. Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила изготвянето на задание за ремонта им.

„Имам уверение, че веднага след Нова година ще започнат да се ремонтират фугите. Ремонтът ще бъде платно по платно“, заяви Шишков.

Той изрази и съмнения относно качеството на мантинелите, като посочи, че има данни за връзки между фирми изпълнители и политически лица.

За пътя Добрич - Балчик, където при катастрофа загинаха трима души и има сигнали за липса на пътна маркировка, министърът увери: „Осигурени са средства и маркировка там ще има“.

Шишков съобщи още, че до края на месеца се очаква да бъде готово новото задание за детската болница.