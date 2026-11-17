Н ови интелигентни системи за безопасност ще бъдат изградени по всички автомагистрали в България през 2027 г. Подготвя се обществена поръчка за въвеждането им, а предстои да бъдат определени местата за информационните табла. Те ще бъдат свързани с координационен център. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в ефира на NOVA.
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Министърът коментира и тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 13 души. Той посочи, че не си спомня магистрала да е била затваряна заради мъгла.
„Затваряни са пътища заради силен снеговалеж. Мъглата се появява буквално само в определен участък, рязко и внезапно“, обясни Шишков. Той определи отправените към ведомството обвинения като „политически атаки“.
„Всички обаче трябва да си дадем сметка, че трябва да започнем да шофираме по разумен начин и да се съобразяваме с метеорологичните условия“, допълни министърът.
- Подготвя се нова стратегия за пътна безопасност
По думите на Шишков се подготвя нова стратегия за пътна безопасност. В работата по нея основно ще участват Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и МВР.
Министърът отправи критики към досегашното развитие на тол системата. Според него тя е била използвана предимно за събиране на такси и глоби от шофьорите, които не заплащат за преминаване по платената пътна мрежа.
Шишков съобщи още, че в бюджета за следващата година са предвидени значителни средства за основни ремонти на пътища.
- Какво се случва с автомагистрала „Струма“
По повод критиките за цената на строителството на автомагистрала „Струма“ министърът заяви, че договорът за довършването на участъка е подписан още през 2015 г.
„Тогава изобщо няма проект и подробен устройствен план“, посочи той. Шишков подчерта, че настоящото правителство не е определяло цената и не е подписвало договора.
По думите му прекратяването на процедурата на този етап би довело до съдебен спор, който може да продължи поне три години, а изграждането на пътя да бъде блокирано.
В района на Кресна се извършват отчуждителни процедури за изграждането на обхода. Очаква се участъкът да бъде завършен до края на 2027 г., като за строителството му има осигурено финансиране.
- Ремонт на опасните фуги на Околовръстното шосе
Министърът коментира и опасните фуги на Околовръстното шосе в района над Симеоново. Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила изготвянето на задание за ремонта им.
„Имам уверение, че веднага след Нова година ще започнат да се ремонтират фугите. Ремонтът ще бъде платно по платно“, заяви Шишков.
Той изрази и съмнения относно качеството на мантинелите, като посочи, че има данни за връзки между фирми изпълнители и политически лица.
За пътя Добрич - Балчик, където при катастрофа загинаха трима души и има сигнали за липса на пътна маркировка, министърът увери: „Осигурени са средства и маркировка там ще има“.
Шишков съобщи още, че до края на месеца се очаква да бъде готово новото задание за детската болница.