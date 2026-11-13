България

Ограничения на движението по „Тракия“ и „Хемус“ утре

Днес камионите няма да могат да пътуват в посока изход от София на АМ „Хемус“ между 15 и 21 ч.

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 15:08
Ограничения на движението по „Тракия“ и „Хемус“ утре
Източник: БГНЕС

В ременни ограничения на движението ще бъдат въведени през почивните дни по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ заради ремонтни дейности и основния ремонт на тунел „Топли дол“.

В събота, 14 ноември, от 7:30 до 17 ч. ще се извършват частични ремонти на асфалтовата настилка в участъка от 87-и до 89-и км на АМ „Тракия“ в посока Бургас. В двукилометровата отсечка в област Пазарджик движението ще преминава само в изпреварващата лента, а активната ще бъде затворена.

Ограничават движението по магистрала "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Заради ремонта на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ временно ще бъде ограничавано движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона между изхода на София и пътния възел „Ботевград“. Мерките са предвидени за петък, неделя и понеделник с цел облекчаване на трафика и повишаване на безопасността.

Днес камионите няма да могат да пътуват в посока изход от София между 15 и 21 ч. В неделя, 15 ноември, ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили, движещи се към столицата, от 14 до 21 ч. В понеделник, 16 ноември, между 7 и 9 ч. движението на камиони над 12 тона ще бъде спряно и в двете посоки.

При подходящи метеорологични условия алтернативният маршрут за тежкотоварните автомобили към Враца, Монтана и Видин в петък ще бъде през прохода „Петрохан“ и пътя София - Своге - Ребърково. Същият обход ще може да се използва и в неделя от камионите, пътуващи към София.

От АПИ уточняват, че при намаляване на интензивността на трафика „Пътна полиция“ може да започне пропускането на камионите преди определения краен час. Възможно е да бъдат въведени и допълнителни мерки според ситуацията на пътя.

Внимание! Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"

Плановете предвиждат около 18 декември, преди коледните и новогодишните празници, движението да бъде възстановено и в двете тръби на тунел „Топли дол“. След празниците, около 11 януари 2027 г., преминаването през тръбата в посока София отново ще бъде ограничено до приключването на ремонта, което се очаква през април 2027 г.

Редактор: Николай Киров
Източник: АПИ    
ограничения на движението АМ Тракия АМ Хемус
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

carmarket.bg
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 19 часа
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 19 часа
Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан
Ексклузивно

Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан

Преди 18 часа
Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“
Ексклузивно

Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

Парите ни Преди 13 минути

Корупцията, слабите институции и липсата на взаимна подкрепа ограничават шансовете за развитие

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

България Преди 31 минути

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

България Преди 1 час

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Парите ни Преди 1 час

Данни на НСИ показват спад на безработицата в България до 3,1%, но и по-малко заети

,

Древни съкровища и загадки в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 1 час

Тази събота Мариана и Любо се връщат в Златния век на България от 16:30 ч. по NOVA

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

Любопитно Преди 1 час

Кампанията ще предложи седем вечери с епични сюжети от 21:00 ч.

Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство

Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство

България Преди 1 час

Той е задържан в Граничното полицейско управление в Свиленград

От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

Свят Преди 1 час

Въоръжени грабежи, откраднати милиони и постоянен страх: холивудските звезди от А-листата се оказаха на прицела на престъпници, които използват изкуствен интелект и социалните мрежи, за да следят графиците им и да набелязват домовете им, докато те са на снимки или пътуване.

Скопие: Ива Михайлова била в бар преди да иде в България

Скопие: Ива Михайлова била в бар преди да иде в България

Свят Преди 2 часа

Министърът на вътрешните работи на Северна Македония заяви, че тя не е напуснала легално страната

Снимката е илюстративна

Фатална грешка на почивка: Баща сложил 2-годишния си син на отворен прозорец на четвъртия етаж в хотел

Свят Преди 2 часа

Британски съд разкри подробности около смъртта на 2-годишно момче, паднало от хотелски прозорец в Кипър, след като баща му беше глобен за необмислено действие

Бюджет 2027: Съкращения на хартия или реална реформа?

Бюджет 2027: Съкращения на хартия или реална реформа?

Парите ни Преди 3 часа

Икономист и предприемач критикуват липсата на структурни промени

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

България Преди 3 часа

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение. Заседанието се провежда без достъп на медии

Буря връхлетя Истанбул: Отнесе покриви, събори дървета и спря фериботи

Буря връхлетя Истанбул: Отнесе покриви, събори дървета и спря фериботи

Свят Преди 3 часа

Силните пориви повредиха автомобили и наложиха евакуация на четириетажна сграда. Вятърът може да достигне 90 км/ч

„Спасителна мисия“ в „Темата на NOVA”

„Спасителна мисия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Пропусната „декларация живот“: Губи ли се пенсията

Пропусната „декларация живот“: Губи ли се пенсията

Парите ни Преди 3 часа

Социалният министър разясни как се възстановяват спрени плащания и какво трябва да направят пенсионерите в чужбина

Средният осигурителен доход достигна 1069 евро през септември

Средният осигурителен доход достигна 1069 евро през септември

Парите ни Преди 3 часа

НОИ отчита ново увеличение на показателя, който участва в изчисляването на новоотпуснатите пенсии

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg
1

Силен фьонов вятър и температури над 25 градуса

sinoptik.bg

Мария Петрова: Три световни титли, 28 години любов и един рожден ден, различен от всички

Edna.bg

Креатинът за жени: Защо диетолозите го препоръчват за повече енергия и тонус

Edna.bg

АПИ удвоява екипа за наблюдение на пътищата и планира нови електронни табла

Nova.bg

„Високо напрежение”: Празни класни стаи и ученици на хартия

Nova.bg