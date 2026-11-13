Ограничения на движението по „Тракия“ и „Хемус“ утре

В ременни ограничения на движението ще бъдат въведени през почивните дни по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ заради ремонтни дейности и основния ремонт на тунел „Топли дол“.

В събота, 14 ноември, от 7:30 до 17 ч. ще се извършват частични ремонти на асфалтовата настилка в участъка от 87-и до 89-и км на АМ „Тракия“ в посока Бургас. В двукилометровата отсечка в област Пазарджик движението ще преминава само в изпреварващата лента, а активната ще бъде затворена.

Ограничават движението по магистрала "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Заради ремонта на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ временно ще бъде ограничавано движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона между изхода на София и пътния възел „Ботевград“. Мерките са предвидени за петък, неделя и понеделник с цел облекчаване на трафика и повишаване на безопасността.

Днес камионите няма да могат да пътуват в посока изход от София между 15 и 21 ч. В неделя, 15 ноември, ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили, движещи се към столицата, от 14 до 21 ч. В понеделник, 16 ноември, между 7 и 9 ч. движението на камиони над 12 тона ще бъде спряно и в двете посоки.

При подходящи метеорологични условия алтернативният маршрут за тежкотоварните автомобили към Враца, Монтана и Видин в петък ще бъде през прохода „Петрохан“ и пътя София - Своге - Ребърково. Същият обход ще може да се използва и в неделя от камионите, пътуващи към София.

От АПИ уточняват, че при намаляване на интензивността на трафика „Пътна полиция“ може да започне пропускането на камионите преди определения краен час. Възможно е да бъдат въведени и допълнителни мерки според ситуацията на пътя.

Внимание! Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"

Плановете предвиждат около 18 декември, преди коледните и новогодишните празници, движението да бъде възстановено и в двете тръби на тунел „Топли дол“. След празниците, около 11 януари 2027 г., преминаването през тръбата в посока София отново ще бъде ограничено до приключването на ремонта, което се очаква през април 2027 г.