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Действащ и бивш декан в Нови Сад са арестувани

Двамата са задържани до 48 часа, а Дрид започна гладна стачка в знак на протест

Николай Киров Николай Киров

16 ноември 2026, 19:54
Действащ и бивш декан в Нови Сад са арестувани
Източник: iStock

П атрик Дрид, декан на Факултета по спорт и физическо възпитание в Университета в Нови Сад, и бившият декан на този факултет Небойша Максимович бяха арестувани днес по подозрение, че са злоупотребили със служебното си положение, предават сръбските медии.

Висшата прокуратура в Нови Сад е установила в рамките на предварителното разследване, че Патрик Дрид и Небойша Максимович са злоупотребили със служебните си правомощия и, като не са изпълнили служебните си задължения, са осигурили неправомерна имуществена облага за Факултета в размер на 19 522 500 динара, с което са причинили вреда на бюджета на автономната сръбска област Войводина.

Разследването е установило, че Дрид и Максимович са сключили няколко договора за организиране на спортни дейности с различни спортни клубове, асоциации и федерации между 2023 и 2026 г., по които са изплатили възнаграждения на определени служители. Въпреки че гореспоменатите договори всъщност представляват договори за наем, те са подписани без съгласието на администрацията автономната област Войводина.

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Двамата са задържани до 48 часа, а Дрид започна гладна стачка в знак на протест.

Арестът и последвалата гладна стачка се случват в същия ден, в който е насрочено извънредно заседание на Научния съвет на Факултета по спорт и физическо възпитание за гласуване на вот на недоверие срещу Дрид.

Той заяви пред сръбското издание "Ало", че няма да подаде оставка под натиск.

Името на Дрид придоби известност по време на многомесечните антиправителствени протести в Сърбия.

Той бе първият декан, който през април 2025 г. повика полиция, за да разпръсне блокадата на учебните занятия, организирана от студентите в знак на протест срещу трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути козирката на жп гарата и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен.

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Тогава полицията използва палки и сълзотворен газ срещу студентите.

Само два месеца по-късно Дрид получи Орден на Караджорджевата звезда първа степен. Отличието му беше връчено от тогавашния президент Александър Вучич на 28 юни 2025 г. на официална церемония в Двореца на Сърбия в Белград по повод сръбския национален празник Видовден. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Теодора Енчева    
Патрик Дрид Нови Сад арест
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