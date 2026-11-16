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Естония се готви за война с Русия

Естония вече поддържа резервно копие на ключовите държавни масиви в своето т.нар. "дигитално посолство“ в Люксембург

Николай Киров Николай Киров

16 ноември 2026, 20:33
Естония се готви за война с Русия
Източник: iStock

Е стония е разработила план за дигитална устойчивост, който ще позволи на правителството да продължи да управлява държавата от чужбина в случай на евентуална окупация от Русия, предава "Фокус".

Новата стратегия за приемственост на управлението се основава на правната концепция hukukindlus (непрекъснатост на държавността). Тя предвижда пълно прехвърляне на работата на дигиталните държавни служби и критичните регистри извън границите на страната, ако територията на Естония бъде окупирана, пише "Политико".

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Балтийската държава с население от 1,3 милиона души, която споделя 294-километрова сухопътна граница с Русия, се опасява, че може да се превърне в основна цел при евентуално нахлуване на Русия в страна от Европейския съюз. Службите за сигурност вече предупредиха, че Москва води хибридна война срещу Европа, а Талин обвинява Кремъл за редица инциденти — от кибератаки и палежи до повреди по подводни комуникационни кабели.

Естонските власти подготвят пълно прехвърляне на електронните услуги в облачна среда, "ако физическите центрове за данни бъдат унищожени или на наша територия навлязат вражески войски и не можем да работим на място“, обяснява Тийна Грюнберг, един от архитектите на стратегията и бивш заместник-генерален секретар по цифровата инфраструктура и киберсигурността в естонското Министерство на правосъдието и цифровите въпроси.

Естония вече поддържа резервно копие на ключовите държавни масиви в своето т.нар. "дигитално посолство“ в Люксембург, което се ползва с дипломатически имунитет. То представлява цялостно копие на дигиталната инфраструктура на страната — от гражданските и имотните регистри до правната уредба и данъчните системи.

В момента правителството в Талин изгражда защитени приложения върху глобални облачни платформи, включително Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS), както и върху собствена правителствена облачна инфраструктура. Системите се разгръщат както в дигиталното посолство в Люксембург, така и в други защитени локации в Европа, уточнява Грюнберг, която от този месец оглавява технологичната и инфраструктурна компания Levira.

Алън Алмере, съветник по ИТ архитектура и инфраструктура в естонското Министерство на правосъдието и цифровите въпроси, подчертава, че целта е максимално ограничаване на щетите при най-тежкия сценарий.

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"При най-сериозните кризисни сценарии трябва да поддържаме солидна основа, върху която да възстановим дигиталната държава Естония. Първата стъпка беше да гарантираме, че държавните данни на Естония няма да изчезнат“, посочва той по отношение на резервните масиви в Люксембург.

"Следващата задача е да осигурим възможност държавата да продължи реално да функционира, използвайки тези данни в условията на война или окупация“, допълва Алмере.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
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