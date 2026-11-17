О бичате половинката си, но понякога всяко нещо, което прави или казва, ви действа на нервите.

Дори начинът, по който партньорите разговарят, може да предизвика търкания. Проучване на YouGov от февруари 2026 г. установява, че 36% от обвързаните американци понякога спорят заради тона на гласа или отношението.

Когато това раздразнение започне да се усеща постоянно, експертите казват, че може да има по-дълбока причина, пише Fox News.

Моника Ричи, коуч по връзки от Джорджия, обяснява, че на пръв поглед безобидните навици могат да се превърнат в източник на силно раздразнение. Работата ѝ се основава на метода на Готман - подход в терапията за двойки, фокусиран върху изграждането на емоционална интимност, подобряването на комуникацията и управлението на конфликти.

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„Във връзките понякога се оказваме наистина раздразнени от съпруга или партньора си, сякаш всичко, което казва, ни побърква“, сподели тя пред Fox News Digital. „Важно е да се осъзнае, че понякога не става въпрос за това какво е казал партньорът ви или каква е била молбата му. Това, на което реагирате, може да е всичко, което се е натрупало с времето и не е било обсъдено.“, добави още.

Според Института Готман тези неразрешени чувства могат да допринесат за състояние на „преобладаващи негативни нагласи“, при което дори неутралните или добронамерени жестове се тълкуват негативно.

„Преобладаващите негативни нагласи оцветяват нашето възприятие за общуването ни“, посочи Ричи. „Ако сме склонни да гледаме на нещата през негативна призма, всичко попада под нейното влияние - точно както ако сложим слънчеви очила със сини или зелени стъкла, всичко, което виждаме, е оцветено от техния нюанс.“, подчерта тя.

Например, въпросът „Спомни ли си да се обадиш на водопроводчика?“ може да бъде възприет като критика, дори да е зададен с най-добри намерения.

„Или може би половинката ви пита: „Искаш ли да ти помогна с вечерята?“, а вие си мислите: „Дали не се справям достатъчно бързо?“, допълни тя. „Измисляте си история, която отговаря на натрупаното негативно настроение във връзката ви.“, казва още тя.

Според Ричи развиването и поставянето на преден план на „преобладаващите позитивни нагласи“ е от съществено значение за здравите отношения.

„Това означава съзнателно да си спомняте, да забелязвате и да цените всичко хубаво в партньора си“, подчерта тя. „Защото негативизмът е по-силен. Ако оставим нещата на самотек, нагласата ни естествено ще наклони към негативното, просто защото сме хора.“, добави още.

По данни на Института Готман стабилните и щастливи двойки имат приблизително пет положителни взаимодействия за всяко отрицателно по време на конфликт.

Ричи отбеляза, че комфортът на дългосрочната връзка понякога отстъпва място на рутината и самодоволството, при което партньорите изливат напрежението си един върху друг и полагат все по-малко усилия да се опознават.

„Мислим, че знаем всичко за този човек“, каза тя. „Знаем всичките му странности, всичките му предвидими реакции и слаби страни. Понякога тази близост носи утеха, но може да доведе и до това да приемаме партньора си за даденост - и точно тогава настъпва отчуждението.“, добави още.

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Намиране на общ език

Възстановяването на връзката, която първоначално е събрала двойката, може да помогне за намаляване на ежедневното дразнене, смята Ричи. Това започва с повторното опознаване, особено при дългогодишните партньори.

„Наричаме това актуализиране на любовните ни карти“, обясни тя. „Да погледнеш човека до себе си и да осъзнаеш, че пет, 10 или 30 години след първата ви среща той вероятно се е променил и вече е различен човек. И познайте какво? Вие също сте се променили.“, казва още тя.

Двойките могат да се сближат отново, като си задават отворени въпроси или използват специални карти с теми, които да провокират искрен разговор.

„Трябва да чувстваме, че партньорът ни ни познава, разбира ни и ни забелязва. Актуализирането на любовните ни карти е начин да разпалим отново онова приятелство, привързаност и любопитство, с които започват всички връзки“, допълни Ричи.

В предишно интервю за Fox News Digital д-р Анна Елтън, лицензиран брачен и семеен терапевт и клиничен сексолог от Масачузетс, посочи, че двойките, които изпитват трудности с интимността, често имат един общ проблем. Когато ги попитала какво им липсва от началото на връзката, отговорът бил единодушен: забавлението.

„Ако не се забавляваме, какъв е смисълът? Трябва да върнем забавлението във връзката“, категорична е Елтън.

Тя допълни, че когато се натрупа твърде много негодувание, „стената става твърде висока“, което пречи на партньорите да се чувстват близки. Нейният съвет към двойките е да започнат от емоционалната връзка, като отделят една седмица, в която съзнателно да забелязват какво върви добре в отношенията им.

„Срещала съм много двойки, които казват: „Чувствам се толкова стресиран, изобщо не се усещам свързан с партньора си и интимността не ми е в главата“, разказа Елтън. „Но когато започнат отново да проявяват интерес и да изразяват благодарност, целият климат във връзката се променя.“, добавя тя.

Ричи описва любопитството като най-добрата противоотрова срещу рутината, отбелязвайки, че когато хората спрат да проявяват интерес един към друг, мястото му заема критиката.

„Тогава можем да започнем да се чувстваме превъзхождащи партньора си, а това вече е презрение. Най-опасната емоция в една връзка е именно презрението“, предупреди тя.

Макар че хората лесно забелязват кога половинката им е критична или взискателна, Ричи ги насърчава да анализират собственото си поведение, като определя самоосъзнаването като „най-мощния инструмент в отношенията“.