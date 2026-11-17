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Т рите поредни заседания по делото за смъртта на 12-годишната Сияна Попова, насрочени за 17, 18 и 19 ноември в Окръжния съд в Плевен, са отложени. Причината е рязко влошаване на здравословното състояние на съдията-докладчик, която не може да се яви в съда.

Предстои съдът да определи нови дати за заседанията.

Десето заседание за смъртта на Сияна: Обвиненият по делото поиска по-лека мярка

По време на трите заседания трябваше да бъдат изслушани вещите лица, изготвили заключенията по назначената комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза. Предвидено беше и извършването на други процесуално-следствени действия.

Сияна загина при тежка катастрофа на 31 март 2025 г. на пътя между селата Телиш и Радомирци. При инцидента товарна композиция навлезе в насрещната лента и се удари в автомобила, в който пътувало момичето. Зад волана на леката кола бил дядо му, а в нея пътувала и бабата на детето.

Съдът отхвърли искането на обвинения по делото „Сияна“

Обвиняем по делото е Георги Александров, водачът на тежкотоварния камион. Той остава с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, след като съдът неколкократно отхвърли исканията за замяната ѝ с по-лека.

До момента са проведени 12 съдебни заседания, на които са разпитани свидетели и вещи лица, изготвили заключения по различни експертизи.

Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

Преди насрочените за 17 ноември заседания близки и приятели на Сияна, както и други граждани, планираха протест пред Съдебната палата в Плевен с искане за справедливост.